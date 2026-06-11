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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

شکوه حماسه تجمع شبانه مردم ارومیه به ایستگاه ۱۰۳ رسید

شکوه حماسه تجمع شبانه مردم ارومیه به ایستگاه ۱۰۳ رسید

ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در تکرار شب های حماسه و اقتدار ملی پنجشنبه شب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6857484

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