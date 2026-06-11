https://mehrnews.com/x3cj6G ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ کد مطلب 6857484 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ شکوه حماسه تجمع شبانه مردم ارومیه به ایستگاه ۱۰۳ رسید ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در تکرار شب های حماسه و اقتدار ملی پنجشنبه شب در خیابان تجمع کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6857484 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و سومین شب پیمان مردم کرمان با آرمانهای مقاومت تمدن جدیدی به نام ایران اسلامی قد برافراشته است صد و سومین شب از میدانداری مردم شهرکرد راهپیمایی و تجمع انقلابی مردم رامسر تجمع مردم یاسوج در شب های اقتدار به صد و سومین شب رسید تصاویری از پهپاد شاهد در تجمع شبانه مردم رشت برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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