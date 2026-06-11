https://mehrnews.com/x3cj6J ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰ کد مطلب 6857486 استانها همدان استانها همدان ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰ نمایش باشکوه انسجام در خیابانهای ملایر همدان- در یکصد و سومین تجمع حماسی شبانه مردم ملایر در خیابانها انسجام را به نمایش گذاشتند. دریافت 22 MB کد مطلب 6857486 کپی شد مطالب مرتبط صد و سومین شب از میدانداری مردم شهرکرد تصاویری از پهپاد شاهد در تجمع شبانه مردم رشت راهپیمایی و تجمع انقلابی مردم رامسر اعلام وفاداری هنرمندان گلستان به آرمانهای انقلاب تکرار حمایت مردم نوشهر از رزمندگان اسلام مردم دیار دارالمصلین میدانداری میکنند برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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