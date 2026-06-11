  1. استانها
  2. همدان
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰

نمایش باشکوه انسجام در خیابان‌های ملایر

نمایش باشکوه انسجام در خیابان‌های ملایر

همدان- در یکصد و سومین تجمع حماسی شبانه مردم ملایر در خیابان‌ها انسجام را به نمایش گذاشتند.

دریافت 22 MB
کد مطلب 6857486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها