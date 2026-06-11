https://mehrnews.com/x3cj6h ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ کد مطلب 6857465 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ تصاویری از پهپاد شاهد در تجمع شبانه مردم رشت رشت- در این فیلم، تصاویری از پهپاد شاهد در تجمع شبانه مردم رشت را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6857465 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی و تجمع انقلابی مردم رامسر رشتوندان در گفتگو با مهر؛ آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند تجمع مردم یاسوج در شب های اقتدار به صد و سومین شب رسید نمایش باشکوه انسجام در خیابانهای ملایر تکرار حمایت مردم نوشهر از رزمندگان اسلام حضور پرشور هنرمندان در تجمع شبانه حمایت از ایران اسلامی شکوه حماسه تجمع شبانه مردم ارومیه به ایستگاه ۱۰۳ رسید برچسبها پهپاد شاهد رشت تجمع مردمی
نظر شما