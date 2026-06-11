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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

تصاویری از پهپاد شاهد در تجمع شبانه مردم رشت

تصاویری از پهپاد شاهد در تجمع شبانه مردم رشت

رشت- در این فیلم، تصاویری از پهپاد شاهد در تجمع شبانه مردم رشت را مشاهده می کنید.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6857465

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