https://mehrnews.com/x3cj6b ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ کد مطلب 6857460 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ صد و سومین شب از میدانداری مردم شهرکرد شهرکرد-صد و سومین شب از میدانداری مردم شهرکرد برگزار شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6857460 کپی شد مطالب مرتبط خیابانهای همدان صحنه نمایشِ اتحاد نمایش باشکوه انسجام در خیابانهای ملایر شکوه حماسه تجمع شبانه مردم ارومیه به ایستگاه ۱۰۳ رسید حضور پرشور هنرمندان در تجمع شبانه حمایت از ایران اسلامی برچسبها حماسه حضور تجمع مردمی شهرکرد
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