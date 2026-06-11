https://mehrnews.com/x3cj5S ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶ کد مطلب 6857445 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶ مردم دیار دارالمصلین میدانداری میکنند شیروان- مردم شیروان امشب نیز همچون هر شب با حضور پرشور میدانداری کردند. دریافت 11 MB کد مطلب 6857445 کپی شد مطالب مرتبط شبهای درخشان مقاومت در شیروان ادامه دارد مهار آتشسوزی گسترده انبار فرش در خیابان ری گلمحمدی: تقویت کشاورزی دیم راهکار مقابله با بحران آب است سخنان مردم ولایی شیروان در صدمین شب تجمعات مردم شیروان در صدمین شب تجمعات با رهبر انقلاب بیعت کردند برچسبها شیروان تجمع مردمی آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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