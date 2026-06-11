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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۶

مردم دیار دارالمصلین میدان‌داری می‌کنند

مردم دیار دارالمصلین میدان‌داری می‌کنند

شیروان- مردم شیروان امشب نیز همچون هر شب با حضور پرشور میدان‌داری کردند.

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کد مطلب 6857445

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