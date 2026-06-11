به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر پنجشنبه در دیدار معاون وزیر اقتصاد و دارایی، با تأکید بر اهمیت راهبردی اقتصاد در معادلات جهانی، اظهار کرد: در طول تاریخ، اقتصاد همواره بر سایر حوزههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سایه افکنده و امروز نیز مدیریت سیاسی جهان در بسیاری موارد ابزاری برای دستیابی به سلطه اقتصادی بر منابع و مناطق راهبردی به ویژه حوزه انرژی است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به سابقه رقابت قدرتهای جهانی برای نفوذ اقتصادی در ایران و منطقه خلیج فارس افزود: حضور قدرتهایی همچون پرتغال، هلند، روسیه تزاری و انگلستان در منطقه، بیش از آنکه ماهیتی سیاسی داشته باشد، مبتنی بر اهداف اقتصادی و دستیابی به منابع ثروت بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه اقتصاد یکی از مهمترین مؤلفههای اقتدار ملی است، تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در خط مقدم مقابله با تهاجم اقتصادی قرار دارد و باید با بهرهگیری از ظرفیت سایر بخشها از جمله نفت، کشاورزی و صنعت، نقشآفرینی مؤثرتری در تولید ثروت ملی داشته باشد.
آیتالله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت تدوین یک سند تحول بنیادین اقتصادی برای کشور خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران نیازمند برنامهای جامع با افق ۱۴۳۰ است تا بر اساس واقعیتهای آینده جهان، ظرفیتهای داخلی و تحولات بینالمللی، مسیر توسعه اقتصادی کشور به صورت علمی و هدفمند ترسیم شود.
وی یکی از مشکلات اقتصاد کشور را تصمیمگیریهای مقطعی و واکنشی دانست و گفت: نباید منتظر بروز بحرانها و شوکهای اقتصادی بمانیم تا برای آنها تصمیمگیری کنیم، بلکه باید با برنامهریزی دقیق، مدیریت شوکهای اقتصادی را در اختیار بگیریم.
امام جمعه بوشهر همچنین با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده کشور در حوزه کشاورزی، دامپروری و پالایشگاههای فراسرزمینی، تأکید کرد: توسعه اقتصاد فراسرزمینی، سرمایهگذاری مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند.
وی با انتقاد از برخی موانع موجود در نظام بانکی کشور اظهار داشت: بانکها باید از جایگاه شریک مسلط خارج شده و به تسهیلگر تولید و سرمایهگذاری تبدیل شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
نظارت کارآمد و بازدارنده را از الزامات اقتصاد سالم
آیتالله صفایی بوشهری نظارت کارآمد و بازدارنده را از الزامات اقتصاد سالم دانست و افزود: دولت باید با نظارت دقیق، از تبدیل کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایهای و شکلگیری فضای دلالی و سوداگری جلوگیری کند.
وی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی زمانی موفق خواهد بود که محصولات ایرانی از استانداردها و کیفیت مطلوب برخوردار باشند؛ در غیر این صورت، رغبت عمومی به مصرف کالاهای داخلی کاهش مییابد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به اهمیت اقتصاد بینالملل اظهار داشت: امروز هیچ کشوری نمیتواند تنها بر ظرفیتهای داخلی خود تکیه کند و لازم است از فرصتهایی همچون بریکس، اکو و سایر پیمانهای منطقهای و بینالمللی برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری بهرهبرداری شود.
وی ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر را کمنظیر توصیف کرد و افزود: با وجود جایگاه ممتاز استان در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، هنوز بهرهمندی مردم از این ظرفیتها متناسب با توانمندیهای موجود نیست و باید برای بازگشت ثروت به استانهای تولیدکننده برنامهریزی شود.
آیتالله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در حوزه مناطق آزاد، اظهار کرد: منطقه آزاد بوشهر میتواند با حرکت در چارچوب اهداف تعیینشده، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی استان و کشور ایفا کند.
وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در موفقیت برنامههای اقتصادی کشور گفت: بخش مهمی از اقتدار اقتصادی هر کشور به مشارکت عمومی، فرهنگ مصرف صحیح و همراهی مردم با سیاستهای اقتصادی وابسته است و بدون این همراهی، دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی دشوار خواهد بود.
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