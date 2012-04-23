اصلاح روش حمایتی بانکها از صنعتگران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر دوشنبه در نشست با مدیران حوزه اقتصاد و بازرگانی استان بوشهر اظهار داشت: سیستم بانک داری در ایران بیمار است و حمایت مناسبی توسط بانکها از صنعتگران انجام نمیشود که این روش حمایتی نیازمند بازبینی و اصلاح است.
وی خواستار حمایت کارگروه حمایت از سرمایه استانداری بوشهر از صنعتگران شد و افزود: باید با استفاده از دانش اقتصادی، تولید و مدیریت کارامد، بحرانهای اقتصادی را از بین ببریم.
امام جمعه بوشهر اضافه کرد: سامانه حمایت علمی باید در ایران بویژه استان بوشهر با آخرین سیستمهای حمایتی از تولید ملی و کار و سرمایه داخلی طراحی شود.
وی به ظرفیتهای بالای اقتصادی استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: وجود تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی، داشتن بیش از 700 کیلومترمرز آبی با خلیج فارس از جمله ظرفیتهای مناسب استان بوشهر در عرصه اقتصاد و بازرگانی است که نیازمند توجه بیشتر و جدیتری است.
آیتالله صفاییبوشهری خواستار جلوگیری از ورود کالاهای خارجی شد و ادامه داد: باید به صورت همهجانبه از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم و با فرهنگسازی مناسب، استفاده از کالاهای داخلی را نهادینه کنیم.
وی گفت: مطالعه کلان اقتصادی در استان بوشهر باید با حضور مسئولان استانی و کارشناسان اقتصادی انجام شود تا صنعتگران استانی به جامعشناسی و روانشناسی فروش در استان دست یابند و شاهد رونق تولیدات داخلی و استفاده از این تولیدات باشیم.
امام جمعه بوشهر در ادامه اظهار داشت: با برگزاری نشستهای کارشناسی بین مسئولان، صنعتگران و کارشناسان اقتصادی میتوان به پیشرفتهای خوبی در زمینه تولید دست یافت و از بسیاری از شکستهای اقتصادی جلوگیری کرد.
نظر شما