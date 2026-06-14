تبعیت از ولایت فقیه رمز عبور از شرایط حساس کنونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در جمع طلاب حوزه علمیه کازرون با اشاره به اهمیت ارتباط صمیمانه و احترام‌آمیز با مردم اظهار کرد: هرگاه رابطه میان مردم و خدمتگزاران آنان بر پایه محبت، احترام و اعتماد متقابل شکل گیرد، نفوذ کلام و اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه اصلاح رابطه انسان با خداوند زمینه‌ساز اصلاح سایر امور زندگی است، افزود: هر کس آخرت خود را آباد کند، خداوند امور دنیای او را نیز سامان خواهد داد و این وعده الهی در زندگی انسان‌های مؤمن و وارسته به روشنی قابل مشاهده است.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت خودسازی و مراقبت نفس، خاطرنشان کرد: انسانی که خود واعظ خویش باشد، از عنایت و حفاظت ویژه الهی برخوردار خواهد شد و می‌تواند در مسیر رشد معنوی و اجتماعی گام‌های مؤثری بردارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه شهدا در حفظ عزت و اقتدار کشور اشاره کرد و گفت: خون شهدا عامل وحدت، انسجام و افزایش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی است و ملت ایران همواره قدردان مجاهدت‌ها و فداکاری‌های فرزندان خود خواهد بود.

وی با تجلیل از مقام معظم رهبری، ایشان را شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اسلام توصیف کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب با تحمل سخت‌ترین مسئولیت‌ها و عبور از دشوارترین شرایط، کشتی انقلاب اسلامی را با تدبیر، حکمت و دوراندیشی هدایت کرده‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تحولات منطقه و جهان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز تنها درگیر یک نبرد نظامی یا سیاسی نیست، بلکه در متن یک رویارویی تمدنی قرار دارد و دشمنان اسلام و انقلاب با تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با نظام اسلامی متحد شده‌اند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی همه اقشار جامعه، به‌ویژه روحانیت و نیروهای انقلابی، باید با بصیرت، انسجام و تبعیت از ولایت فقیه در صحنه حضور داشته باشند و با تبیین حقایق، زمینه افزایش آگاهی عمومی را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین از خدمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: پاسداران انقلاب اسلامی همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌های دینی، امنیت ملی و آرمان‌های انقلاب قرار داشته‌اند و نقش آنان در اقتدار، امنیت و پیشرفت کشور ماندگار و تعیین‌کننده است.