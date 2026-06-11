شنیده شدن صداهای انفجار در نزدیکی ساحل سیریک؛ جزئیات همچنان مبهم

به گزارش خبرنگار مهر، منابع محلی در منطقه سیریک (استان هرمزگان) می‌گویند صدای انفجاری در دریا، در فاصله حدود دو کیلومتری ساحل، به گوش رسیده است.

هنوز از ماهیت و علت این انفجار اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما با توجه به دستورالعمل‌های مربوط به بسته بودن تنگه هرمز، این وضعیت احتمالی می‌تواند در همین راستا باشد.

با این حال، این فرضیه تاکنون به طور رسمی تأیید نشده است و خبرنگار مهر در تلاش است تا جزئیات بیشتری را از مقامات محلی و رسمی پیگیری کند.

تکرار صدای انفجار در محدوده دریایی سیریک؛ علت هنوز نامشخص

منابع خبری مهر تأیید کرده‌اند که بار دیگر صدای انفجار در محدوده دریایی سیریک، در استان هرمزگان، به گوش رسیده است.

هنوز ماهیت و علت دقیق این انفجارها مشخص نشده، با این حال براساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر احتمال می‌رود که این رویدادها با سیاست‌های مربوط به بسته نگه داشتن تنگه هرمز در ارتباط باشد.