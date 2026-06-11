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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۲

تکرار صدای انفجار در محدوده دریایی سیریک؛ علت هنوز نامشخص

تکرار صدای انفجار در محدوده دریایی سیریک؛ علت هنوز نامشخص

بندرعباس - منابع خبری مهر تأیید کرده‌اند که بار دیگر صدای انفجار در محدوده دریایی سیریک، در استان هرمزگان، به گوش رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع خبری مهر تأیید کرده‌اند که بار دیگر صدای انفجار در محدوده دریایی سیریک، در استان هرمزگان، به گوش رسیده است.

هنوز ماهیت و علت دقیق این انفجارها مشخص نشده، با این حال براساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر احتمال می‌رود که این رویدادها با سیاست‌های مربوط به بسته نگه داشتن تنگه هرمز در ارتباط باشد.

پیش از این نیز منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجاری در دریا، در فاصله حدود دو کیلومتری ساحل سیریک، خبر داده بودند.

با این حال، هیچ‌یک از این فرضیه‌ها تاکنون به طور رسمی تأیید نشده است.

کد مطلب 6857532

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