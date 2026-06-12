به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ۱۸ سال انتظار، گام نخست پروژه کمربندی شرقی تهران با افتتاح «آزادراه شهید شوشتری» به بهره‌برداری می‌رسد.

این پروژه به طول ۹.۳ کیلومتر، روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ و همزمان با دویست‌وبیست‌ودومین پویش امید و افتخار، با حضور شهردار تهران افتتاح خواهد شد.

آزادراه شهید شوشتری به عنوان نخستین آزادراه درون شهری کشور، نقش مهمی در تکمیل کمربندی شرقی تهران، کاهش بار ترافیکی بزرگراه بسیج و تسهیل تردد شهروندان ایفا خواهد کرد.

اجرای این پروژه با وجود معارضین متعدد ملکی و تأسیساتی، با تلاش شبانه‌روزی متخصصان و عوامل اجرایی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران به سرانجام رسید.

مجموع هزینه روز اجرای «گام نخست آزادراه شهید شوشتری» و «تکمیل دسترسی‌های ثامن» ۴۵.۵ همت اعلام شده است.

در اجرای این پروژه، علاوه بر احداث زیرساخت‌های ترافیکی، کاشت ۱۲ هزار و ۵۰۰ اصله درخت نیز انجام شده است.