خبرگزاری مهر _ گروه جامعه: آزادراه ۱۶ کیلومتری شهید شوشتری بهعنوان نخستین آزادراه تهران، پس از ۱۸ سال از آغاز عملیات اجرایی، روز گذشته به مرحله بهرهبرداری رسید. این پروژه که با هدف ایجاد مسیر کمربندی شرق تهران و کاهش بار ترافیکی بزرگراه بسیج طراحی شده، در فاز نخست به طول ۹.۳ کیلومتر افتتاح شد.
این آزادراه از محدوده بزرگراه امام رضا(ع) و بزرگراه شهید نجفی رستگار آغاز شده و با اتصال به بزرگراه شهید یاسینی، نقش مهمی در تکمیل رینگ بزرگراهی جنوب شرق تهران ایفا میکند.
تکمیل فاز نخست با رفع معارضین و تملک اراضی
اجرای فاز نخست پروژه شهید شوشتری پس از رفع موانع ملکی و تملک حدود ۲۰ هکتار از اراضی مورد نیاز، وارد مرحله نهایی شد. بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی این پروژه در دوره اخیر مدیریت شهری انجام شد و با تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، مسیر برای بهرهبرداری آماده شد.
در این مرحله، علاوه بر اجرای مسیر اصلی آزادراه، عملیات تعریض دو زیرگذر، احداث سه زیرگذر جدید، ساخت پلها و ایجاد دسترسیهای ارتباطی در محدوده تقاطع ثامن انجام شد.
یکی از ابرپروژههای تهران را در زمانی افتتاح شد که کشور در شرایط جنگی قرار دارد.
افتتاح این پروژه میتواند بذر امید را در دل مردم شکوفا کند و کاهش ترافیک و افزایش ظرفیت های ارتباطی در تهران را به وجود بیاورد تا شاهد یکی از بزرگترین هدایای مدیریت شهری در این شرایط خاص باشیم.
اجرای تقاطعها و عملیات گسترده عمرانی
در پروژه آزادراه شهید شوشتری بیش از ۴۲۰ هزار مترمکعب خاکبرداری و ۳۴۷ هزار مترمکعب خاکریزی انجام شده است. همچنین ۵ تقاطع، پلها و دسترسیهای متعدد برای اتصال بهتر این مسیر به شبکه بزرگراهی تهران اجرا شده است.
یکی از اقدامات مهم در روند تکمیل پروژه، رفع معارضین ملکی در طول مسیر و ساماندهی اراضی مورد نیاز بود، همچنین جابهجایی اشجار مسیر و اجرای آسفالت تکمیلی دسترسی آزادراه به بزرگراه بسیج از دیگر اقدامات انجامشده به شمار میرود.
کاهش ترافیک و بهبود شرایط زیستمحیطی شرق تهران
با بهرهبرداری از فاز نخست آزادراه شهید شوشتری، بخشی از بار ترافیکی بزرگراه بسیج کاهش پیدا میکند و مسیرهای ارتباطی شرق و جنوب شرق تهران روانتر خواهد شد.
این پروژه با کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و کم شدن حجم تردد در معابر پرترافیک، میتواند در بهبود شرایط زیستمحیطی، کاهش آلودگی هوا و کاهش آلودگی صوتی در مناطق پیرامونی نیز موثر باشد.
آغاز آمادهسازی برای اجرای فاز دوم
فاز دوم آزادراه شهید شوشتری حدود ۶ کیلومتر طول خواهد داشت و مراحل دریافت مجوزهای لازم برای آغاز عملیات اجرایی آن در حال انجام است. پیشبینی میشود اجرای این بخش طی سه تا چهار سال تکمیل شود.
با اجرای کامل این پروژه، شبکه بزرگراهی شرق تهران توسعه یافته و ظرفیت ارتباطی این محدوده افزایش خواهد یافت.
کاهش مصرف سوخت و ارتقای وضعیت محیط زیست در این محدوده به واسطه این پروژه ایجاد خواهد شد و کاهش زمان سفر برای مردم بسیار اهمیت دارد. افتتاح این پروژه نشان دهنده این است که مردم و شهرداری در سخت ترین شرایط از کار و تلاش فروگذاری نکردند و پس از آن پروژه تعاون - حکیم، میدان سپاه و فتح نیز در حال انجام است و جنگ و مشکلات باعث کند شدن روند فعالیت های شهر تهران نخواهد شد.
احداث این پروژه در یک سال اخیر در شرایط جنگ دنبال شد و این افتتاح هم در بحث زیست محیطی برای کاهش آلودگی صوتی و ترافیک در مناطق مجاور تاثیر دارد و هم بر روان شدن حرکت خودروها از غرب به شرق و به خارج تهران تاثیر دارد.
نظر شما