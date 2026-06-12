برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در حسینیه مقدسه سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، مراسم عزاداری دهه اول محرم‌الحرام در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

این مراسم معنوی از روز دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۲ روز و هر روز از ساعت ۱۳:۳۰ در حسینیه مقدسه سنندج واقع در میدان انقلاب برگزار می‌شود.

در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سادات و حجت‌الاسلام والمسلمین میرزایی به ایراد سخن خواهند پرداخت.

همچنین کربلایی مظاهر کثیری‌نژاد و کربلایی علی شرف‌بیانی از مداحان اهل‌بیت(ع) در این مراسم به مرثیه‌سرایی و مداحی خواهند پرداخت.

گفتنی است؛ این مراسم در فضایی معنوی و با حضور عزاداران حسینی برگزار می‌شود.