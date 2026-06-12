واقعیات روند مذاکرات برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز جمعه این هفته کرج با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای آمریکا، بر لزوم هوشیاری در برابر فشارها و جنگ روانی دشمن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مذاکره تحت تهدید، اقدامی خسارتبار و خطای راهبردی است، اظهار کرد: اگر مذاکرهای همراه با تهدید باشد، نهتنها سودی برای کشور ندارد، بلکه نشانهای از عقبنشینی در برابر دشمن خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به برخی اظهارات درباره مذاکره با آمریکا، تصریح کرد: تجربه نشان داده است دشمن به یک مطالبه بسنده نمیکند و پس از طرح موضوعاتی مانند غنیسازی، به سراغ مؤلفههای دیگر قدرت ملی از جمله توان موشکی و روابط خارجی میرود؛ بنابراین مسئولان باید با دقت و هوشیاری از خطوط قرمز نظام صیانت کنند.
آیتالله حسینی همدانی همچنین خواستار روشنگری بیشتر مسئولان درباره روند مذاکرات شد و گفت: در شرایطی که دشمن از طریق جنگ رسانهای و روایتسازیهای نادرست به دنبال تشویش افکار عمومی است، باید واقعیتها برای مردم بهدرستی تبیین شود.
وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، رژیم صهیونیستی را در مسیر افول دانست و افزود: این رژیم با وجود حمایت قدرتهای غربی، امروز بیش از هر زمان دیگری نشانههای ضعف را نشان میدهد و پس از ماهها جنگ نیز نتوانسته به اهداف خود در غزه دست یابد.
امام جمعه کرج تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز نشان داده است در برابر هرگونه اقدام خصمانه، پاسخی قاطع و بازدارنده خواهد داد و قدرت خود را از اتکال به خداوند متعال و حمایت مردم میگیرد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، این ماه را مدرسه بصیرت، مقاومت و دشمنشناسی توصیف کرد و گفت: یکی از مهمترین درسهای عاشورا، شناخت تکلیف و ایستادگی در برابر باطل است.
وی افزود: در واقعه عاشورا نیز جنگ شناختی گستردهای وجود داشت و بسیاری از افراد به دلیل گرفتار شدن در فضای تحریف، از یاری امام خود بازماندند؛ اما یاران سیدالشهدا(ع) با بصیرت و شناخت صحیح تکلیف، به بالاترین مراتب افتخار و سعادت رسیدند.
آیتالله حسینی همدانی با دعوت از هیئتهای مذهبی، مساجد و تکایا برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری محرم، گفت: محرم امسال باید جلوهای از شور حسینی، شعور دینی، وحدت ملی و اقتدار اجتماعی باشد.
وی همچنین خواستار فعالتر شدن دستههای عزاداری در سطح شهرها شد و افزود: سخنرانان و مداحان در کنار تبیین مصائب اهلبیت(ع)، باید درباره راهبردهای دشمن برای ایجاد تردید، ترس، بدبینی و اختلاف در جامعه نیز روشنگری کنند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش پایانی خطبهها با تأکید بر ضرورت صیانت از ارزشهای فرهنگی و دینی گفت: در کنار مقابله با تهدیدهای خارجی، نباید از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی غفلت کرد؛ چراکه برخی از این آسیبها میتوانند بنیانهای اجتماعی و فرهنگی جامعه را هدف قرار دهند.
وی از دستگاههای مسئول خواست نسبت به ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی حساسیت بیشتری داشته باشند و در مسیر حفظ هویت دینی و فرهنگی جامعه، اهتمام جدیتری به خرج دهند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز نیز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه کرج، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: ائمه جماعات، سخنرانان و مداحان باید جامعه را به زندگی شهادتطلبانه دعوت کنند.
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