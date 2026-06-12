کلشی نژاد: خانواده مهمترین قدرت اجتماعی و ایمانی در برابر هجمه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به هجمه های همه جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، خانواده را بنیاد آرامش و مدرسه انسانسازی دانست و اظهار کرد: مهمترین قدرت در برابر دشمن، قدرت موشکی و نظامی نیست، بلکه قدرت اجتماعی و ایمانی است که استوارترین پایه آن، خانواده مستحکم است.
امام جمعه اهل سنت ارومیه، ادامه داد: خانواده در اسلام فقط یک قرارداد اجتماعی نیست، بلکه نهادی مقدس و اساس جامعه بشری است که هیچ نهادی نمیتواند جای آن را برای رشد عاطفی، اخلاقی و معنوی انسان پر کند.
ماموستا کلشینژاد تربیت نسل صالح، انتقال ارزشها و بسترسازی برای جامعه سالم را سه نقش کلیدی برای خانواده عنوان کرد و افزود: هر قدر خانوادهها مستحکمتر باشند، از آسیبهایی چون طلاق، اعتیاد، بزهکاری و افسردگی در جامعه کاسته میشود.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای فراروی خانواده در جامعه امروز از جمله تبلیغ فردگرایی افراطی، عادی شدن روابط خارج از چارچوب شرعی و تضعیف نقش والدین، سه اصل اسلامی «مشورت و مدارا»، «قناعت و سادهزیستی» و «گذشت و بخشش» را راهکار مقابله با این بحرانها اعلام کرد.
ماموستا کلشی نژاد با اشاره به هجمههای دشمنان علیه ایران اسلامی گفت: امروز دشمنان اسلام، بهویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، با تمام قوا علیه ایران اسلامی وارد شدهاند. بارها شاهد بودیم که آنها پیمانهای بینالمللی را زیر پا گذاشته و نقض آتشبس از اصول ثابت سیاستشان است. در سوریه، لبنان، غزه بارها دیدیم که هر گاه صحبت از صلح و آتشبس شد، آمریکا با وتوهای خود و اسرائیل با حملات ناجوانمردانه، آن را نقض کردند.
وی با تاکید بر اینکه اگر فرزندان ما در دامان خانوادههای با محبت، معتقد به اصول دین و عاشق ایران تربیت شوند، توطئههای دشمن - اعم از نقض آتشبس، تحریم یا جنگ روانی - اثر خود را از دست میدهد، هشدار داد: دشمن میخواهد خانوادههای ما را از درون متلاشی کند و با ترویج بیبندوباری، فردگرایی و تضعیف غیرت دینی، جوانان ما را از هویت خود بیگانه سازد.
ماموستا کلشی نژاد با بیان اینکه خدمت به خانواده، جهاد در راه خداست، گفت: در برابر نقض عهدهای مکرر دشمن، خانوادههای متعهد و صبور میسازیم؛ در برابر تهدیدهای نظامی، نسل باایمان و شجاع تربیت میکنیم و در برابر جنگ رسانهای، محبت و همدلی را در خانههایمان مستقر می کنیم، خانواده ایرانی اگر تکریم شود، به سنگری تبدیل میگردد که خمپارههای نقض عهد آمریکا در برابر آن خرد میشود.
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