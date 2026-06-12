  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

کلشی نژاد: خانواده مهمترین قدرت اجتماعی و ایمانی در برابر هجمه ها است

کلشی نژاد: خانواده مهمترین قدرت اجتماعی و ایمانی در برابر هجمه ها است

ارومیه - امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: مهم‌ترین قدرت در برابر دشمن، قدرت موشکی و نظامی نیست، بلکه قدرت اجتماعی و ایمانی است که استوارترین پایه آن، خانواده مستحکم است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامد کلشی نژاد در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به هجمه ‌های همه‌ جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، خانواده را بنیاد آرامش و مدرسه انسان‌سازی دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین قدرت در برابر دشمن، قدرت موشکی و نظامی نیست، بلکه قدرت اجتماعی و ایمانی است که استوارترین پایه آن، خانواده مستحکم است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه، ادامه داد: خانواده در اسلام فقط یک قرارداد اجتماعی نیست، بلکه نهادی مقدس و اساس جامعه بشری است که هیچ نهادی نمی‌تواند جای آن را برای رشد عاطفی، اخلاقی و معنوی انسان پر کند.

ماموستا کلشی‌نژاد تربیت نسل صالح، انتقال ارزش‌ها و بسترسازی برای جامعه سالم را سه نقش کلیدی برای خانواده عنوان کرد و افزود: هر قدر خانواده‌ها مستحکم‌تر باشند، از آسیب‌هایی چون طلاق، اعتیاد، بزهکاری و افسردگی در جامعه کاسته می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های فراروی خانواده در جامعه امروز از جمله تبلیغ فردگرایی افراطی، عادی شدن روابط خارج از چارچوب شرعی و تضعیف نقش والدین، سه اصل اسلامی «مشورت و مدارا»، «قناعت و ساده‌زیستی» و «گذشت و بخشش» را راهکار مقابله با این بحران‌ها اعلام کرد.

ماموستا کلشی نژاد با اشاره به هجمه‌های دشمنان علیه ایران اسلامی گفت: امروز دشمنان اسلام، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، با تمام قوا علیه ایران اسلامی وارد شده‌اند. بارها شاهد بودیم که آن‌ها پیمان‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشته و نقض آتش‌بس از اصول ثابت سیاستشان است. در سوریه، لبنان، غزه بارها دیدیم که هر گاه صحبت از صلح و آتش‌بس شد، آمریکا با وتوهای خود و اسرائیل با حملات ناجوانمردانه، آن را نقض کردند.

وی با تاکید بر اینکه اگر فرزندان ما در دامان خانواده‌های با محبت، معتقد به اصول دین و عاشق ایران تربیت شوند، توطئه‌های دشمن - اعم از نقض آتش‌بس، تحریم یا جنگ روانی - اثر خود را از دست می‌دهد، هشدار داد: دشمن می‌خواهد خانواده‌های ما را از درون متلاشی کند و با ترویج بی‌بندوباری، فردگرایی و تضعیف غیرت دینی، جوانان ما را از هویت خود بیگانه سازد.

ماموستا کلشی نژاد با بیان اینکه خدمت به خانواده، جهاد در راه خداست، گفت: در برابر نقض عهدهای مکرر دشمن، خانواده‌های متعهد و صبور می‌سازیم؛ در برابر تهدیدهای نظامی، نسل باایمان و شجاع تربیت می‌کنیم و در برابر جنگ رسانه‌ای، محبت و همدلی را در خانه‌هایمان مستقر می‌ کنیم، خانواده ایرانی اگر تکریم شود، به سنگری تبدیل می‌گردد که خمپاره‌های نقض عهد آمریکا در برابر آن خرد می‌شود.

کد مطلب 6857929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها