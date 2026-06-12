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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

توقیف اموال ۱۹ عنصر وابسته به دشمن در کردستان

توقیف اموال ۱۹ عنصر وابسته به دشمن در کردستان

سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان از شناسایی، رصد و توقیف اموال ۱۹ نفر از عناصر وابسته به جریان‌های معاند و خائن به کشور خبر داد و گفت: پرونده این افراد خارج از نوبت در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی ظهر جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در راستای اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، برای ۱۹ نفر از متهمان پرونده قضایی تشکیل و پس از تطبیق اقدامات آنان با قانون، دستور قضایی لازم برای رصد، شناسایی و توقیف اموال آنان در سطح استان صادر شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این افراد اقدام به تصویربرداری و تهیه محتوا از اماکن حساس و همچنین محل اصابت پرتابه‌های دشمن کرده و این تصاویر را برای برخی حساب‌های کاربری رسانه‌های معاند از جمله شبکه اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، من‌وتو و دیگر کانال‌ها و صفحات وابسته به سرویس‌های جاسوسی ارسال می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تأکید کرد: رسیدگی به پرونده این افراد به صورت ویژه و فوق‌العاده و مطابق موازین قانونی در حال انجام است و با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی با قاطعیت برخورد خواهد شد. وی تصریح کرد: در روند رسیدگی به این پرونده‌ها، هیچ‌گونه ارفاقی برای متهمان در نظر گرفته نخواهد شد.

کد مطلب 6857881

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