به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدحسین حسینی پیش از خطبههای نماز جمعه سنندج به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: توسعه فرهنگ گذشت و سازش از اولویتهای دستگاه قضایی است و شورای حل اختلاف نقش مهمی در کاهش ورودی پروندهها به محاکم دارد.
وی افزود: سال گذشته میزان گذشت در پروندههای ارجاعی به شورای حل اختلاف ۳۰ درصد بوده است و امیدواریم این مهم با فرهنگسازی و مشارکت مردم افزایش یابد.
رسیدگی به ۴۴۰ هزار پرونده قضایی در کردستان
رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به آمار پروندههای ورودی به شعب دادگستری استان گفت: سال گذشته ۴۴۰ هزار پرونده وارد شعب دادگستری شد که نسبت به سال قبل از آن هشت درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: در همین مدت ۴۴۲ هزار پرونده از شعب دادگستری استان خارج شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۱ درصدی داشته است.
حجتالاسلام حسینی با بیان اینکه سالانه بیش از سه میلیون تردد در حوزههای قضایی استان انجام میشود، عنوان کرد: این میزان در سال گذشته پنج درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
تشکیل پرونده تخلف برای ۲۳۰ کارمند دستگاههای اجرایی
رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به اقدامات نظارتی دستگاه قضایی گفت: سال گذشته با ورود بازرسی استان، برای ۲۳۰ نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی پرونده تخلف تشکیل و بررسی شد که نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش داشت.
وی همچنین بیان کرد: ۷۲ درصد مردم استان از عملکرد دستگاه قضایی رضایت دارند و مجموعه قضایی کردستان از دستگاههای برتر کشور محسوب میشود.
حجتالاسلام حسینی افزود: رسیدگی قضایی به پروندهها بر چهار محور سرعت، دقت، تکریم ارباب رجوع و استفاده از سامانههای الکترونیکی انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه تولید گفت: سال گذشته سه واحد تولیدی راکد احیا شد و از تعطیلی ۴۳ واحد تولیدی و بیکاری ۲ هزار و ۸۰۰ نفر جلوگیری شد.
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