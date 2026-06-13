توقیف اموال ۱۰۰ حامی دشمن در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در اجتماع مردمی حضور یافت و با تقدیر از مردم انقلابی، از عمق بصیرت و حضور حماسی آنان در حمایت از آرمانهای انقلاب تجلیل کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: از ابتدای انقلاب، دشمنان در جبهههای گوناگون خصومت خود را شدت بخشیدند؛ از جنگ تحمیلی ۸ ساله تا تحریمهای گسترده، جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، اما ملت ایران با تکیه بر ولایتمداری و ولایتپذیری، دشمنان را به زانو درآوردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری با گرامیداشت شهدا و مجاهدان، جهاد امروز را بالاترین ارزش دینی دانست و اظهار کرد: ملت ایران در برابر تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایادی آنان ایستاده و با الگوی عاشورایی، حقانیت خود را اثبات میکند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسیاری از افراد در میادین و خیابانها و بسیاری از رزمندگان پای لانچرها و در دیگر سنگرهای دفاع از کشور در حال تلاش و جانفشانی هستند، افرادی سودجو با نیت کسب سود بیشتر، اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور میکنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به معیشت مردم، بازی در زمین دشمن است و کسی که مرتکب این عمل مجرمانه میشود مانند فردی است که در اردوگاه دشمن علیه امنیت روانی و اقتصادی مردم کشور فعالیت میکند.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری ادامه داد: دستگاه قضایی در کنار نهادهای نظارتی و دستگاههای متولی به وظیفه قانونی خود عمل میکند و بدون هیچ مماشاتی با اخلال گران برخورد قاطعانه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: مصمم هستیم احکام صادره برخی از این اخلالگران را با قاطعیت اجرا کنیم تا اثر بازدارندگی داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری همچنین از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال ۱۰۰ نفر از خائنین وطن که به انحای مختلف از جنایات دشمنان در ایران حمایت کرده بودند خبر داد و تاکید کرد: این روند در استان اصفهان ادامه خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از رسیدگی به پروندههای فتنهگران دیماه ۱۴۰۴خبر داد و خاطرنشان کرد: اکثر متهمان اغتشاشات دیماه در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و برخی از احکام صادره اجرا شده است.
نظر شما