مردم با تمام وجود گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با توصیه مردم به تقوای الهی گفت: از خداوند رئوف و مهربان مسئلت می‌کنم همه ما را مشمول رحمت، غفران و آموزش الهی قرار دهد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع ۱۲ روزه، فرماندهان، دانشمندان و شهروندان شهید افزود: این عزیزان جان خود را فدای ملت ایران کردند و افتخار زیست در جوار رحمت الهی نصیب آنان شد.

وی گفت: خداوند در قرآن کریم وعده داده که از انسان‌های مؤمن دفاع می‌کند. یاری مؤمنان حقی است که خداوند بر خود لازم دانسته است.

وی افزود: ما به‌خاطر ایمان به خدا و تسلیم نشدن در برابر طاغوت‌ها و آمریکا مورد تحریم و تهاجم قرار گرفتیم، اما خداوند وعده یاری داده و از آغاز انقلاب تا امروز این نصرت الهی را به‌صورت محسوس دیده‌ایم.

امام جمعه ایلام گفت: آمریکا و اسرائیل تصور می‌کردند سه‌روزه می‌توانند نظام جمهوری اسلامی را نابود کنند، اما از تاب‌آوری مردم، ساختار مستحکم جمهوری اسلامی و ایثار فرماندهان غافل بودند.

وی افزود: ما مهاجم نبودیم؛ در خانه خود مورد تهاجم قرار گرفتیم و اکنون از خود دفاع می‌کنیم.

حجت الاسلام کریمی تبار گفت: مردم مبعوث‌شده با تمام وجود در خیابان‌ها از نظام حمایت می‌کنند و این حضور نباید نادیده گرفته شود و نیروهای مسلح ما با شجاعت و روحیه عالی آماده جانفشانی و اجرای فرامین فرماندهی معظم قوا هستند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار گفت: امدادهای غیبی الهی در کنار مردم و نیروهای مسلح ماست. در حالی‌که حتی یک تیر به سمت مردم آمریکا شلیک نشده، ۷۰ درصد آنها خواهان آتش‌بس فوری هستند.

وی افزود: ناوهای پیشرفته دشمن از ترس رویارویی با رزمندگان ما خود را به آتش کشیدند. آمریکا شکست خورده و نمی‌تواند پیروز میدان باشد.

وی گفت: کنترل تنگه هرمز توسط رزمندگان ما بر اقتصاد جهان اثر مستقیم گذاشته است؛ از صنعت گردشگری و حمل‌ونقل هوایی تا کشاورزی، پتروشیمی و خودروسازی.

امام جمعه ایلام افزود: رادیو دولتی فرانسه تنگه هرمز را تمدن صنعتی جهان نامیده و بانک مرکزی اروپا اعلام کرده برای مهار تورم ناشی از جنگ آمریکا با ایران نرخ بهره را افزایش می‌دهد.

وی گفت: با چنین توانمندی، راهبرد دفاعی ما باید مبتنی بر قدرت واقعی ملت و نیروهای مسلح باشد.

وی افزود: می‌توانیم قبل از هر مذاکره، با فشار بر دشمن، تمام دارایی‌های غصب‌شده کشور را بازگردانیم و ناوهای متجاوز را منهدم کنیم تا دشمن برای پذیرش شرایط ما به التماس بیفتد.

وی تأکید کرد: ملت مبعوث‌شده ایران گوش‌به‌فرمان رهبر حکیم و شجاع خود، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای است و شرایط اعلام‌شده رهبری در مذاکره باید صددرصد اجرا شود.

وی افزود: در آستانه ماه محرم باید مراسم عزاداری با شکوه برگزار شودو از مردم مبعوث‌شده که هزینه استقلال و عزت را با حضور در خیابان‌ها پرداخت می‌کنند تشکر می‌کنم.

وی در پایان گفت : از همه کسانی که کمتر توفیق حضور داشتند دعوت می‌کنم در این جهاد مقدس شرکت کنند.