امام جمعه رودان: رژیم صهیونیستی در سه جبهه محاصره شده است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، عزای سیدالشهدا (ع) را عامل زنده‌کننده و پویایی جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: جنس عزای امام حسین (ع) به معنای افسردگی و ماتم‌نشینی منفعلانه نیست، بلکه این عزاداری، منشأ حرکت، بالندگی و اتصال دلها به منبع جوشش ایمان اسلامی است.

ایران معادلات جنگ را تعیین می‌کند

امام جمعه رودان با تبیین درگیری نظامی هفته گذشته میان ایران و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: ایران با حمله پیش‌دستانه به رژیم صهیونیستی، ضمن حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از حزب‌الله لبنان، به طرف مقابل اثبات کرد که معادلات جنگ را آنها تعیین نمی‌کنند. هدف آمریکا برای اعمال فشار بدون تبعات علیه ایران اسلامی هرگز محقق نخواهد شد.

محاصره سه‌جبهه‌ای اسرائیل و فلج شدن بندر ایلات

حجت‌الاسلام بارانی با تأکید بر محاصره رژیم صهیونیستی در سه جبهه و فلج شدن بندر ایلات، افزود: ایران اسلامی توانایی کامل برای ورود به فاز جنگ اقتصادی علیه اسرائیل و متحدانش را دارد. کشورهای عربی منطقه بدانند رژیمی که توانایی دفاع از خود را ندارد، قطعاً نمی‌تواند از دیگران دفاع کند.

وی با بیان اینکه تنها راه جلوگیری از تشدید تنش و ورود منطقه به جنگی تمام‌عیار، پذیرش آتش‌بس در کلیه جبهه‌ها و تحقق کامل شروط جمهوری اسلامی ایران است، هشدار داد: در غیر این صورت، به هر شرارتی پاسخ قاطع داده خواهد شد.

لزوم مرجعیت رسانه‌ای داخلی در برابر جنگ روایت‌ها

خطیب نماز جمعه رودان با بیان اینکه مرجعیت رسانه‌ای و امنیت ملی به هم گره خورده است، گفت: اجازه ندهید دشمن مرجعیت رسانه‌ای افکار عمومی داخل را در دست بگیرد. در شرایط جنگی، قطعاً همه اطلاعات منتشر نمی‌شود، اما محتوای قابل انتشار باید دقیق، صادقانه و پاسخگوی نیازهای خبری جامعه باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان با اشاره به نگرانی مردم از محتوای مذاکرات و خباثت دشمن، خاطرنشان کرد: میدان جنگ امروز فقط میدان نظامی نیست، بلکه میدان روایت‌ها، ادراک‌ها و افکار عمومی است. مردم بیش از گذشته به اطلاعات دقیق، سریع و معتبر نیاز دارند و اگر این نیاز از داخل تأمین نشود، رسانه‌های خارجی، معاند و شبکه‌های غیررسمی این خلأ را پر خواهند کرد.

امام جمعه رودان در پایان با اشاره به مطالبه مردمی برای تعریض و بهسازی محور ارتباطی آبنما تا جغین، از پیگیری‌های فرماندار، همت بخشدار مرکزی و دهیاران در تحقق این خواست مردمی تشکر و قدردانی کرد.