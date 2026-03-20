به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بارانی، امام جمعه رودان، در خطبه‌های این هفته با تبیین جایگاه مردم در نظام اسلامی اظهار داشت: رسول اکرم (ص) هنگام دعوت از سوی نمایندگان یثرب در عقبه منیٰ، پیمان دفاع و حمایت تا پای جان را از آنان گرفت و پس از ورود به مدینه، به پشتوانه همین مردم بود که حکومت اسلامی را تشکیل داد.

وی با اشاره به سیره علوی در نامه حضرت علی (ع) به مردم بصره در زمان استانداری مالک اشتر، تصریح کرد: امیرالمؤمنین مردم را به بیداری و هوشیاری فراخواند و فرمود اگر رهبر علی‌بن‌ابی‌طالب هم باشد، تنها پنجاه درصد نظام محفوظ است؛ پنجاه درصد دیگر به ایمان، استقامت، مقاومت، قیام، آگاهی و حضور مردم وابسته است. اگر مردم در صحنه نباشند، حتی علی‌بن‌ابی‌طالب هم کشور را سقوط می‌کند.

امام جمعه رودان خاطرنشان کرد: حضرت علی (ع) هشدار دادند مبادا به خواب سیاسی فرو روید، چراکه دشمن می‌تازد و ناچار زیر لگدهای دشمن بیدار خواهید شد. این نکته در سیره امام راحل و امام شهید نیز به درخشندگی دیده می‌شود.

وی در تبیین نقش مردم از منظر رهبر معظم انقلاب بیان کرد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اولین پیام خود ۲۵ بار از واژه مردم استفاده کردند و تأکید فرمودند اگر قدرت شما در صحنه ظاهر نشود، نه رهبری و نه هیچ دستگاه دیگری کارایی لازم را نخواهند داشت. نزدیک‌ترین مصداق این هدایت، ظفر بر دشمن در جنگ فعلی است.

بارانی مردم‌باوری را اصلی‌ترین راهبرد سه امام عزیز ملت ایران دانست و گفت: ملت ما از راهپیمایی ۲۲ بهمن تا اجتماعات عظیم تشییع شهدا، همواره در مسیر لبیک به ولایت سربلند بوده است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی و تجاوزات اخیر، تصریح کرد: ملت ایران صلح‌طلب است اما وقتی ناجوانمردانه به خاک ما حمله شود، با اقتدار تو دهن متجاوز می‌زنیم. آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل جنگ، فتنه و ناامنی در منطقه هستند و کشورهای عربی اگر اراده‌ای برای جلوگیری از این جنایات ندارند، باید تبعات آن را بپذیرند و حق دفاع ملت ایران را به رسمیت بشناسند.

امام جمعه رودان با اشاره به ضربات اخیر نیروهای مسلح به پایگاه‌ها و منافع دشمن، تأکید کرد: با کنار هم قرار دادن مؤلفه‌ها، به لطف الهی پیروزی ایران در این جنگ قطعی است. ایران نشان داده در میانه نبرد توانایی تغییر معادلات جهانی و تحمیل اراده خود را دارد؛ این میراث بزرگ امام حکیم و شهیدمان است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای اخیر رودان، گفت: وقتی شیپور جنگ نواخته می‌شود، مرد از نامرد شناخته می‌شود. رودان با فرزندان شهیدش بار دیگر ثابت کرد دیار مردان مرد روزگار است. مردم رودان به این فرزندان خود ببالید که در این نبرد آخرالزمانی در خط مقدم جبهه حق خوش درخشیدند و این افتخار در کارنامه تاریخ این دیار ثبت خواهد شد.