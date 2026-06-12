سعیدی: مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی تلاش جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبههای نماز جمعه بندر دیر اظهار کرد: کسی با اصل مذاکره مخالف نیست، اما مذاکره زیر بار تهدید شرافتمندانه نیست و همانگونه که رهبر شهید نیز بارها تأکید کردهاند، مذاکره در چنین شرایطی پذیرفتنی نیست. نوع مذاکره باید حسینی باشد و همراه با عزت و اقتدار انجام شود.
امام جمعه موقت بندر دیّر ادامه داد: مسئولان باید هوشیار باشند و موظفاند جزئیات مذاکرات را با مردم در میان بگذارند. در حالی که ترامپ بهطور مداوم پیامهایی به دروغ منتشر میکند و حتی بازار نفت و اقتصاد جهانی را با همین پیامها تحت تأثیر قرار میدهد، اما از سوی برخی مقامات داخلی اطلاعرسانی شفافی صورت نمیگیرد.
سعیدی تأکید کرد: مسئولان باید به مردم بگویند در مذاکرات کدام بخشها را پذیرفتهاند و کدام موارد را رد کردهاند، زیرا مردم حق دارند از روند تصمیمگیریها آگاه باشند.
وی با بیان اینکه هم دیپلماسی و هم قدرت نظامی برای کشور ضروری است، گفت: دیپلماسی باید شفاف باشد و مسئولان بهعنوان نمایندگان نظام اسلامی و جبهه مقاومت نباید دستاوردهای کشور را به خاطر چند رأی معاوضه کنند.
امام جمعه موقت بندر دیّر تصریح کرد: نخستین مطالبه مردم این است که بدانند این میزان مقاومت در میدان و در میان نیروهای مسلح چگونه در عرصه دیپلماسی منعکس میشود و عدم شفافسازی گاهی دست و پای آنان را میبندد.
وی افزود: مذاکره باید در شرایطی انجام شود که دشمن همزمان به زیرساختهای کشور حمله نکند. در حالی که دشمن به تأسیسات حیاتی کشور از جمله آبشیرینکنها و پتروشیمیها حمله میکند و حتی نیروهای ما را با حمله به قایقهای سپاه به شهادت رسانده است، هنوز درباره شکستن آتشبس سخنی گفته نمیشود.
سعیدی گفت: دیپلماسی اقدام خوبی است، اما باید با بصیرت، بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و مطابق خواسته مردم دنبال شود و دستاوردهای چند ماهه کشور در میدان دیپلماسی نیز تثبیت و حفظ شود.
مردم ایران با بصیرت و دشمنشناس هستند
وی با اشاره به نقش مردم در اقتدار کشور اظهار کرد: مسئولان باید قدر حضور مردم در میدان و خیابان را بدانند و تصور نکنند اگر این میدان جمع شود، میتوانند بهتنهایی کشور را اداره کنند، زیرا دشمن در چنین شرایطی ابتدا به آنان حمله خواهد کرد.
امام جمعه موقت بندر دیّر ادامه داد: مردم ایران با بصیرت و دشمنشناس هستند و با پیامهای رهبر معظم انقلاب وحدت خود را حفظ کردهاند و اگر عدهای بخواهند به بهانههای مختلف این وحدت را خدشهدار کنند، مردم در برابر آنان خواهند ایستاد.
وی همچنین با اشاره به سالگرد شهدای اقتدار ملی جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: دشمن تصور میکرد با این اقدامات و به شهادت رساندن فرماندهان ما میتواند نظام اسلامی را ساقط کند، اما اشتباه کرد؛ هرچند شهادت این شهدا برای ما سخت و دردناک است، اما عهد میبندیم راه آنان را ادامه دهیم و در هر شرایطی ادامهدهنده مسیرشان باشیم.
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال جدید قمری و فرا رسیدن ماه محرم گفت: ماه محرم، ماه معنویت و تظاهرات علیه شیاطین جنی و انسی است و امسال جامعه اسلامی بهطور مستقیم با آمریکا، نتانیاهو و رژیم صهیونیستی که هر لحظه جنایتی انجام میدهند، مواجه است.
وی افزود: در این ماه باید آنچه از قرآن، دستورات اهلبیت(ع)، ذکر و دعا آموختهایم را در میدان عمل پیاده کنیم.
امام جمعه موقت بندر دیّر خاطرنشان کرد: عزاداریهایی مانند سینهزنی، زنجیرزنی و اشک ریختن ارزشمند است، اما منابر حسینی برای گویندگان و شنوندگان اهمیت زیادی دارد و باید غیرت دینی و روحیه ایستادگی در جامعه افزایش یابد. پشتوانه دیپلماسی، دفاع و امنیت کشور نیز همین حرکتهای مردمی و تظاهرات معنوی است.
محرم امسال ویژگی خاصی دارد
سعیدی با بیان اینکه محرم امسال ویژگی خاصی دارد، گفت: بانیان مجالس عزاداری و مردم باید شعار هیهات منالذله را که امام حسین(ع) در برابر یزیدیان سر دادند، بهدرستی تبیین کنند.
وی افزود: نقش اصلی ما در محرم امسال تنها سینهزنی و نوحهسرایی نیست، بلکه تبیین همین شعار و گسترش پیام قیام عاشورا در جامعه است.
خطیب جمعه بندر دیّر گفت: امام حسین(ع) با یاران اندک در برابر دشمنان فراوان ایستاد و با توکل به خداوند و بدون هیچ ترسی در برابر جبهه کفر مقاومت کرد و این برای همه ما درس بزرگی است.
وی تأکید کرد: کسانی که در برابر دشمن دچار لغزش میشوند یا سخنانی میگویند که موجب دلسردی مردم میشود، باید به این نکته توجه کنند که امام حسین(ع) با یاران اندک خود در برابر دشمن ایستاد و خون ایشان تا ابد اسلام را بیمه کرد.
سعیدی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل جهاد سازندگی اظهار کرد: نیروهای جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس ایثارگریهای بزرگی از خود نشان دادند و بسیاری از آنان هنگام سنگرسازی و خدمترسانی در برابر حملات موشکی و بمباران دشمن به شهادت رسیدند. این مجموعه پس از جنگ نیز در عمران و آبادانی کشور، بهویژه در حوزه کشاورزی، نقش مؤثری ایفا کرد.
لزوم رفع مشکلات کشاورزان
امام جمعه موقت بندر دیّر با اشاره به مشکلات کشاورزان گفت: کشاورزان در سال جاری با مشکلات متعددی برای تولید مواجه هستند و باید شرایطی فراهم شود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی همچنین با اشاره به اقتدار ایران در برابر دشمنان اظهار کرد: ایران اسلامی به جایگاهی رسیده که اگر به دشمن اخطار دهد، در زمان مناسب نیز اقدام خواهد کرد؛ همانگونه که حمله به زیرساختها بدون تأخیر پاسخ داده شد و پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین و حتی فراتر از منطقه در اردن هدف قرار گرفتند.
سعیدی افزود: اقدامات نیروهای مسلح ایران علیه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی با مواضع جدی دیگر گروههای جبهه مقاومت همراه بود و این موضوع نشاندهنده وحدت در این جبهه است.
وی در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: مسئولان باید برای حل مشکلات اقتصادی و کنترل قیمتها تلاش جدی داشته باشند. بهگونهای نباشد که قیمت یک کالا در یک مغازه با مغازهای در همان کوچه تفاوت قابل توجهی داشته باشد، زیرا مردم در شرایط اقتصادی سخت همچنان برای حفظ ارزشها و پیشرفت کشور ایستادگی میکنند.
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