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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

قریشی: تنگه هرمز یکی از ظرفیت‌های مهم و راهبردی کشور است

قریشی: تنگه هرمز یکی از ظرفیت‌های مهم و راهبردی کشور است

ارومیه- امام جمعه ارومیه گفت: تنگه هرمز یکی از ظرفیت‌های مهم و راهبردی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه با بسته شدن تنگه هرمز، کشورهای مختلف و دشمنان دچار مشکل شدند، افزود: تنگه هرمز یکی از ظرفیت‌های مهم و راهبردی کشور است و باید از این نعمت و فرصت مهم در جهت تأمین منافع کشور و وارد کردن فشار اقتصادی به دشمنان استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای کاهش تاب‌آوری مردم از طریق فشارهای اقتصادی، اظهار کرد: هدف دشمن ایجاد فاصله میان مردم و نظام است، اما ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کنند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران و شهادت رهبر و جمعی از فرماندهان کشور، اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت فرماندهان و سرداران، کشور دچار آشوب و ناامنی خواهد شد، اما ملت ایران با حضور و حمایت خود نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های انقلاب، نظام و ولایت ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه شهدای اخیر همواره آرزوی شهادت را در سر داشتند، افزود: دشمن در شناخت روحیه مردم ایران دچار اشتباه محاسباتی شده و بار دیگر با انسجام و وحدت ملت، شکست خورد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی همچنین به ظرفیت‌ های مرزی استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌ غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه تجارت، صادرات و رونق اقتصادی برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور بهره‌گیری شود.

وی با تاکید بر لزوم هوشیاری مسئولان در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند مسئولان را دچار خطای محاسباتی کند، از این رو مدیران و تصمیم‌گیران باید با دقت و هوشمندی در مسیر تأمین منافع کشور گام بردارند.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی و توجه به معیشت اقشار آسیب‌پذیر افزود: خانواده‌ها با برنامه‌ریزی مناسب از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کنند و در شرایط کنونی حمایت از افراد نیازمند بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه ارومیه در ادامه به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: دشمنان به دنبال عادی‌سازی معصیت و بی‌تفاوتی در جامعه هستند، در حالی که این فریضه الهی باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6857898

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