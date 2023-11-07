شرایط ازدواج آسان برای جوانان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهددوست دوشنبه‌شب در جشن ازدواج و اهدای ۷۸ سری جهیزیه به زوج‌های جوان با اشاره به آیه ۳۲ سوره مبارکه نور اظهار داشت: ازدواج در اسلام، امری مقدّس و مورد تأکید است لذا خانواده‌ها، مسئولین و آحاد جامعه، متکفل ساماندهی ازدواج جوانان هستند.

وی اضافه کرد: از نظر قرآن فقر، نباید مانع اقدام در امر ازدواج شود بلکه می‌فرمایند حتی در صورت فقر، هم به امر ازدواج اقدام کنید و بر خدا توکّل نمائید.

امام جمعه دشتی بیان کرد: خداوند، تأمین رزق زندگی عروس و داماد را وعده داده است و ازدواج، وسیله وسعت و برکت زندگی است.

وی ادامه داد: الگوی ازدواج آسان و زندگی عاشقانه، حضرت زهرا (س) و حضرت امیر المومنین (ع) هستند که جوانان ما باید از آنها درس زندگی بگیرند.

زاهددوست افزود: هزینه بالای جشن ازدواج بعضاً جوانان را از سنت حسنه ازدواج گریزان کرده و در کنار معضل بیکاری موجب افزایش سن ازدواج در جامعه شده است.

وی گفت: برگزاری ازدواج و مراسم ساده و با کمترین تشریفات موجب ترویج این فرهنگ حسنه است.

امام جمعه دشتی بیان کرد: اگر شرایط ازدواج آسان برای جوانان فراهم و مزایای زندگی مشترک برای آنان تبیین شود، بی شک تمایل جوانان به ازدواج بیشتر از آنچه اکنون است، خواهد شد.

وی ادامه داد: باید مسئولان و خیران با هم افزایی یکدیگر تلاش کنند تا حتی در این شرایط سخت اقتصادی، دختران و پسران جوان با کمترین هزینه به خانه بخت بروند.