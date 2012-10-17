فرهنگ ازدواج آسان باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، فلکناز دهقانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ای با مسئولان شهرستان بستک ضمن گرامیداشت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) با بیان اینکه نهادهای فرهنگی باید ازدواج های آسان را در جامعه نهادینه کنند، اظهار داشت: بهترین الگوی زندگی در امر ازدواج برای جوانان، زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) است و زوج های جوان برای رسیدن به سعادت و خوشبختی باید زندگی این دو عزیز را الگوی خود قرار دهند.

وی پرهیز از تجملات و تقویت بنیان دینی جوانان را از اصول مهم ازدواج های موفق عنوان کرد و افزود: الگوپذیری از زندگانی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) می تواند نشان دهنده راه جوانان در زندگی و رسیدن به بهترین لحظات معنوی در زندگی زناشویی باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بستک افزود: تکیه بر اصول اعتقادی و تقوا بین دو طرف و همچنین دارا بودن سرمایه ارزشمند ایمان و اخلاق از لازمه زندگی با دوام و خوشبخت است که می‌تواند بر دوام و ماندگاری پیوند زناشویی طرفین موثر باشد.

دهقانی با بیان اینکه گسترش فرهنگ ازدواج آسان در کاهش فساد اخلاقی و همچنین بی‌بند و باری موثر است، تصریح کرد: این مهم جز از راه فرهنگ‌سازی و آماده کردن بسترهای زندگی برای تأمین مایحتاج جوانان تحقق نخواهد یافت.

سرپرست فرمانداری بستک احیای ازدواج‌های کم هزینه و سنتی را به منظور ترویج فرهنگ ازدواج در جامعه خواستار شد و بیان داشت: باید این سنت حسنه در جامعه نهادینه شود.

وی در پایان با اشاره به تهاجم گسترده فرهنگی افزود: در شرایط کنونی باید با صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های زائد و مهریه، زمینه را برای ازدواج آسان جوانان فراهم کرد.