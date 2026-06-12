به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان که در مصلی امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: با تاکید بر افزایش هوشیاری مسئولان خواست مراقب سخنان خود باشند.

وی افزود: سخنان اخیر برخی مسئولان باعث انتقال پیام ضعف به دشمن است و نه تنها دشمن را جری می‌کند، بلکه موجب ناامیدی مردم می‌شود، لذا باید در بیان سخنان خود مراقب باشند.

امام جمعه شیروان تاکید کرد: دشمن در صدد ایجاد خطای محاسباتی از طریق داده‌های ناقص، فضای هیجانی، تحلیل‌های جهت‌دار و تصویرسازی غیرواقعی رسانه‌ای است.

وی هدف دشمن از این کار را تحریف واقعیات دانست و گفت: دشمن در صدد است با تحریف واقعیات ما ظرفیت‌های درونی خود را نشناسیم و ندانیم چگونه بر مشکلاتمان غلبه کنیم.

حجت‌الاسلام غلامی وظیفه مسئولان در جنگ ترکیبی دشمن را بالا بردن هوشیاری، دقت در بیان سخنان و عدم انتقال پیام ضعف به دشمن دانست.