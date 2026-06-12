شیروانیان: دشمن از حضور مردم بیش از سلاح و موشک هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی شیروانیان ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان در مصلی امام خمینی (ره) با اشاره به شرایط کنونی کشور و تقارن آن با ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، اظهار کرد: محرم امسال با سال‌های گذشته متفاوت است و فضای حماسی و حضور مستمر مردم در صحنه، به فرهنگ عاشورا و خون‌خواهی شهدا گره خورده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ شب حضور مردمی در تجمعات مختلف نشان‌دهنده پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب و شهداست، افزود: دشمن پیش از آنکه از موشک‌ها و تجهیزات نظامی ایران واهمه داشته باشد، از اراده و حضور مقتدرانه مردم هراس دارد.

مشاور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد شهدای مدافع امنیت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: ملت ایران قدردان مجاهدت و ایثار کسانی هستند که در راه دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی جان خود را فدا کردند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌ها و هشدارهای رهبر شهید درباره رفتار دشمنان گفت: تحولات اخیر نشان داد بسیاری از هشدارها و تحلیل‌های ایشان درباره اقدامات آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی هم‌پیمانان منطقه‌ای به واقعیت پیوسته است.

شیروانیان با تأکید بر نقش معنویت در موفقیت‌های جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: اگرچه در ظاهر میان امکانات و تجهیزات ایران و دشمنان تفاوت‌هایی وجود دارد، اما ایمان، معنویت و روحیه ایثار این فاصله را جبران کرده و معادلات دشمن را برهم زده است.

وی با اشاره به برخی عملیات‌های نظامی و دستاوردهای دفاعی کشور افزود: اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موجب شد هیمنه دشمنان در منطقه با چالش جدی مواجه شود و آنان برخلاف مواضع اولیه خود، در برابر اراده ملت ایران عقب‌نشینی کنند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس همچنین به توانمندی‌های دریایی کشور اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت و آمادگی لازم برای صیانت از منافع ملی و امنیت آبراه‌های راهبردی منطقه برخوردار هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد فرماندهان و شهدای اخیر کشور اظهار کرد: شهادت فرماندهان بزرگ و چهره‌های برجسته انقلاب اگرچه ضایعه‌ای سنگین بود، اما روند پیشرفت و اقتدار کشور را متوقف نکرد و راه آنان با قدرت ادامه یافت.

شیروانیان در پایان با اشاره به استمرار مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر رهبری، وحدت ملی و فرهنگ ایثار و شهادت، مسیر خود را ادامه خواهد داد و توطئه‌های دشمنان راه به جایی نخواهد برد.