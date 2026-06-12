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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

مقابله موشکی حزب الله با پهپاد «هرمس ۴۵۰» رژیم صهیونیستی

مقابله موشکی حزب الله با پهپاد «هرمس ۴۵۰» رژیم صهیونیستی

حزب الله اعلام کرد که یک پهپاد «هرمس ۴۵۰» ارتش رژیم صهیونیستی را در حریم هوایی منطقه التفاح در جنوب لبنان با شلیک موشک زمین به هوا فراری داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان اعلام کرد که برای دفاع از مردم این کشور و در پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان، با یک پهپاد «هرمس ۴۵۰-زیک» ارتش اشغالگر در حریم هوایی منطقه التفاح در جنوب لبنان با موشک زمین به هوا مقابله و آن را مجبور به فرار کرده است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین تأکید کرد که محل استقرار خودروها و نظامیان ارتش اشغالگر اسرائیل را در شهرک رشاف در جنوب لبنان با حمله موشکی هدف قرار داده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم گزارش دادند: که یک حادثه سخت و بزرگ امنیتی در جنوب لبنان رخ داد و تعدادی از نظامیان ارتش اسرائیل زخمی شدند.

بعضی رسانه‌های اسرائیلی از تخلیه 10 نظامی زخمی این رژیم از جنوب لبنان خبر دادند.

کد مطلب 6858071

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