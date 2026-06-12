مقابله موشکی حزب الله با پهپاد «هرمس ۴۵۰» رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان اعلام کرد که برای دفاع از مردم این کشور و در پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان، با یک پهپاد «هرمس ۴۵۰-زیک» ارتش اشغالگر در حریم هوایی منطقه التفاح در جنوب لبنان با موشک زمین به هوا مقابله و آن را مجبور به فرار کرده است.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین تأکید کرد که محل استقرار خودروها و نظامیان ارتش اشغالگر اسرائیل را در شهرک رشاف در جنوب لبنان با حمله موشکی هدف قرار داده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم گزارش دادند: که یک حادثه سخت و بزرگ امنیتی در جنوب لبنان رخ داد و تعدادی از نظامیان ارتش اسرائیل زخمی شدند.

بعضی رسانه‌های اسرائیلی از تخلیه 10 نظامی زخمی این رژیم از جنوب لبنان خبر دادند.