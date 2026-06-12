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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۵

دور پنجم مذاکرات لبنان و اسرائیل یکم تیرماه برگزار می شود

دور پنجم مذاکرات لبنان و اسرائیل یکم تیرماه برگزار می شود

یک مقام لبنانی خبر داد که دور پنجم مذاکرات این کشور با اسرائیل از ۲۲ ژوئن (۱ تیر) در واشنگتن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع رسمی لبنانی به المیادین گفت که دور پنجم مذاکرات با اسرائیل از ۲۲ ژوئن (۱ تیرماه) در واشنگتن آغاز خواهد شد.

این منبع افزود که اعضای نظامی نیز در این دور از مذاکرات در هیئت لبنانی حضور خواهد داشت؛ چرا این دور از گفت‌وگوها از نظر تعیین تکلیف موضوع عقب‌نشینی اسرائیل بر اساس «مناطق آزمایشی» اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گفته این منبع، «مناطق آزمایشی» به مناطقی اطلاق می‌شود که در آن‌ها عقب‌نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی همزمان با استقرار ارتش لبنان و اجرای طرح «انحصار سلاح» انجام خواهد شد.

این منبع همچنین اعلام کرد که پس از مخالفت اسرائیل با انتخاب بنت جبیل به‌عنوان نخستین منطقه آزمایشی و تعلیق مذاکرات، دو طرف توافق کرده‌اند که النبطیه به‌عنوان منطقه آزمایشی نخست انتخاب شود.

این خبر درحالی منتشر می شود که فراکسیون وفاداری به مقاومت که حامی حزب الله است، در بیانیه ای شدید اللحن مخالفت کامل خود را با مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی اعلام کرد و افزود که از زمان آغاز این مذاکرات، دو دستگی در لبنان ایجاد شده است.

کد مطلب 6858315

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