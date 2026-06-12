به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی شامگاه جمعه در گردهمایی سرپرستان گروه‌های شبیه‌خوان استان چهارمحال و بختیاری در آستانه ماه محرم که با حضور جمعی از مسئولان استانی در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد با اشاره به قرار داشتن در آستانه محرم حسینی (ع)، اظهار کرد: تعزیه و شبیه‌خوانی در راستای بزرگداشت خاندان عصمت و طهارت (ع) و گرامیداشت سیدالشهدا (ع) برپا می‌شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر حدیثی از امام محمدباقر (ع) درباره نفس محزون از روی غم و اندوه برای اهل بیت (ع)، ادامه داد: حضرت فرمودند کسی که برای ظلم در حق اهل بیت علیهم السلام آهی از سر اندوه می‌کشد، ثواب سبحان الله گفتن را دارد.

فاطمی مجلس امام حسین (ع) را مجلس عبادت دانست و توضیح داد: مجلس حضرت مجلس راز و نیاز و قرب إلی الله است همچنان که در حدیثی داریم، یاد کردن امیرالمومنین علی (ع) عبادت است.

پیشینه درخشان چهارمحال و بختیاری در تعزیه

امام جمعه شهرکرد با پاسداشت یاد و نام مرحوم سیدعبدالباقی صولت السادات دهکردی از تعزیه‌خوان‌های بنام عهد قاجار در شهرکرد، افزود: در آن دوران، تعزیه‌خوان‌ها با روح و نوای ویژه‌ای این آیین را اجرا می‌کردند و امروزه هم این آیین ذیل عنوان یک هنر متعالی تکریم و پاسداشت شده و ترویج داده می‌شود.

فاطمی با تأکید بر اینکه مردم به کسی همچون حاج صولت با دید اعتقادی نگاه می‌کردند، بیان کرد: اعتقاد و ارادت خاص مردم این خطه به این تعزیه‌خوان قدیمی به برکت امام حسین (ع) بود که نقل است مورد عنایت الهی و صاحب کرامت بود.

وی با تصریح اینکه تعزیه‌خوانی از عصر صفوی تا کنون بر اساس عشق و ارادت به امام حسین (ع) برپا بوده است، اظهار کرد: تعزیه از دیرباز برای مردمانی که مسلمان و محب اهل بیت بودند اما سواد خواندن و نوشتن نداشتند، تاریخ اسلام و اهل بیت (ع) را ترسیم و مجسم ساخته است.

فاطمی با تأکید بر عجین شدن تعزیه با زندگی روزمره مردم، افزود: خیلی‌ها از روی عشق به حضرت اشعار تعزیه را در حین کار زمزمه و گاه حتی تعزیه‌خوان‌ها را به منزلشان دعوت می‌کردند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه تعزیه به عنوان میراث گذشتگان این سرزمین پاس داشته می‌شود، اظهار کرد: چه بسیار دیدگانی که در مجالس تعزیه اشک‌بار شده و مردان و زنان تماشاگر این برنامه، غرق در معنویت می‌شدند.

فاطمی با اشاره به اینکه محرم و صفر اسلام را زنده نگه داشته است، گفت: جنگ هشت ساله دشمنان علیه کشورمان به برکت عشق به سیدالشهدا (ع) منتج به پیروزی این ملت شد. دفاع مقدس به برکت یاد و نام حسین (ع) برای همیشه ماندگار شد.

وی با اشاره به اینکه در تمامی جهادها و مبارزات با دشمنان متخاصم تنها یاد امام حسین (ع) و عاشورا الهام‌بخش است، افزود: پدران و مادران شهدا به عشق امام حسین (ع) صبوری می‌کنند و تأسی به حضرت سرلوحه کارشان در تحمل سختی‌ها و امید به پیروزی است.

فاطمی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید انقلاب، گفت: گاه که سختی‌ها و مصیبت‌ها ایجاد می‌شد ایشان به مردم آرامش می‌دادند و می‌فرمودند اینها نشانه‌های طبیعی یک راه بزرگ برای رسیدن به قله استقلال و عزت و اقتدار است.