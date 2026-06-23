افراسیاب صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین برنامههای کانون تعزیه چهارمحال و بختیاری در محرم امسال با اشاره به اینکه آییننامه شکلگیری انجمن تعزیه مدتی پیش برای بررسی و تصویب به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای اولین بار ارائه شده است، اظهار کرد: ما در قبال تعزیهخوانها رسالت داریم از جمله اینکه برای دیده شدن هنر فاخر این هنرمندان، سوگوارههای تعزیه را در محرم هر سال برگزار کنیم.
تعزیهپژوه و عضو کانون تعزیه استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سوگوارههای تعزیه هر ساله جسته گریخته برگزار میشد، ادامه داد: یکی از کارهایی که انجام شد تدوین آییننامه کلی برگزاری سوگواره تعزیه بود. در یکی از بندها آمده است که دو ماه قبل از هر سوگواره باید جلسات آن تشکیل و قوانین خاص مرتبط با همان سال تنظیم و مشخص شود.
صادقی ادامه داد: گام دوم در جهت انسجامبخشی به سوگوارههای تعزیه، تدوین آییننامه سوگواره سالانه و نیز آییننامه داوری سوگواره تعزیه بود. این آییننامهها در اختیار گروههای تعزیه شرکت کننده قرار میگیرد تا هر گروه اثر خودش را بر طبق موارد آییننامه در بخشهایی چون اجرای فنی، اجرای نمایشی، موسیقی، نسخ و نظیر اینها را تنظیم کند.
شهر کیان میزبان سوگواره تعزیه چهارمحال و بختیاری
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امسال هم سوگواره سالانه تعزیه استان از ۱۳ محرم به مدت ۱۰ روز به میزبانی شهر کیان برگزار میشود، افزود: در این رویداد فرهنگی، سه تعزیه حر بن یزید ریاحی، سه تعزیه حضرت ابوالفضل، سه تعزیه حضرت علی اکبر و یک تعزیه شهادت امام حسین (ع) برگزار میشود و گروههای تعزیه میتوانند آمادگی خود را برای حضور در این برنامه اعلام کنند.
صادقی یادآور شد: اقدام دیگر، تدوین کتاب «گوهرهای حسینی» با موضوع تاریخ تعزیه استان چهارمحال و بختیاری است که به تاریخچه مختصر تعزیه و نیز معرفی ۱۰ چهره شاخص تعزیه در هر شهر میپردازد.
این هنرمند تعزیه استان از استعدادیابی و پرورش استعدادهای تعزیه در استان خبر داد و گفت: در این راستا رویدادی ذیل عنوان «احلی من العسل» ویژه نوجوانان زیر ۱۵ سال طراحی و برنامهریزی شده است که معتقدم برنامه فاخر و عرصهای برای هنرنمایی و البته رقابت سالم بین نوجوانان مستعد خواهد بود.
صادقی در خصوص تصحیح نسخ خطی تعزیه استان، بیان کرد: ۲ سری نسخه خطی تعزیه وانان متعلق به سید ذاکر تصحیح شده است و گروههای علاقهمند میتوانند آن را به اجرا در آورند.
استعدادیابی و پرورش استعدادهای تعزیه استان
وی تأکید کرد: انجمن تعزیه به تنهایی نمیتواند کاری از پیش ببرد بلکه نیازمند همکاری و مساعدت و مشارکت همه گروهها و هنرمندان است و این انتظار وجود دارد که در اعتلای این هنر فاخر ما را یاری کنند.
این هنرمند تعزیه با اشاره به اینکه تعزیهخوانها و هنرمندان تعزیه میراثداران ابرفرهنگ ایران یعنی تعزیهاند، اظهار کرد: باید توجه کنیم که ما فقط خواننده نیستیم و ماندن پای کار امام حسین (ع) زحمت دارد که اولین گام در این مسیر، معرفت نسبت به ایشان است.
تعزیه پژوه و عضو کانون تعزیه استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تعزیه همنشینی هنر با مضامین بلند عاشورایی است، ادامه داد: تعزیه جمعی از هنرها همچون شعر، موسیقی، نمایش و نمادها و نیز مظاهری از آیینهای عزاداری همچون زنجیرزنی، سینهزنی و روضهخوانی را در خود دارد و همین ویژگیها ترکیب زیبایی را در وابستگی به آیینهای سنتی اسلامی و ایرانی با محوریت فرهنگ عاشورا خلق کرده است.
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