علیرضا سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: کسب مقام نخست جشنواره ملی مشاعره رضوی توسط بانوی هنرمند گناوهای، جلوهای از ظرفیتهای فرهنگی و ادبی شهرستان و نشانه حضور مؤثر هنرمندان این منطقه در عرصههای ملی است.
وی افزود: کسب مقام برتر توسط بانوی هنرمند « راضیه باقرزاده» در جشنواره ملی مشاعره رضوی، بار دیگر نشان داد هنرمندان شهرستان گناوه با تکیه بر استعداد، دانش و تلاش مستمر میتوانند در رقابتهای ملی خوش بدرخشند و افتخارآفرین باشند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه ادامه داد: این موفقیت ارزشمند که در سایه ارادت به ساحت مقدس حضرت علیبنموسیالرضا (ع) و تلاشهای مستمر این هنرمند به دست آمده است را به ایشان، جامعه ادبی شهرستان و همه دوستداران فرهنگ و هنر تبریک عرض میکنیم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: این دوره از جشنواره ملی مشاعره رضوی با هدف ترویج فرهنگ رضوی و پاسداشت ادبیات آیینی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد و شاهد حضور نخبگان و برگزیدگان مشاعره از سراسر کشور بود.
وی افزود: در این رقابت، بانوی هنرمند«راضیه باقرزاده»، نماینده شهرستان گناوه از شهر بندر ریگ، با تسلط بر اشعار کلاسیک، توانمندی در حفظ اشعار و مهارت در حوزه اشعار رضوی، نظر هیئت داوران را جلب کرده و موفق به کسب مقام نخست شد.
سبحانی گفت: جشنواره ملی مشاعره رضوی از رویدادهای مهم فرهنگی کشور است و کسب این عنوان توسط نماینده شهرستان گناوه، گامی مؤثر در معرفی استعدادهای فرهنگی و ادبی منطقه در سطح ملی به شمار می رود.
معرفی ظرفیتهای فرهنگی گناوه در سطح ملی
سبحانی با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان در رویدادهای ملی بیان کرد: موفقیتهای اینچنینی علاوه بر ایجاد انگیزه در میان فعالان فرهنگی، فرصتی برای معرفی ظرفیتها و استعدادهای شهرستان در سطح کشور فراهم میکند.
وی تصریح کرد: بدون تردید، موفقیت این بانوی هنرمند میتواند الگویی الهامبخش برای جوانان و نوجوانان مستعد این دیار باشد و آنان را به حضور فعالتر در حوزه ادبیات و فعالیتهای فرهنگی ترغیب کند.
نظر شما