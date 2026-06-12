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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

بانوی هنرمند گناوه‌ای مقام نخست جشنواره ملی مشاعره رضوی را کسب کرد

بانوی هنرمند گناوه‌ای مقام نخست جشنواره ملی مشاعره رضوی را کسب کرد

گناوه- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناوه گفت:بانوی هنرمند گناوه ای «راضیه باقرزاده» با درخشش در چهاردهمین دوره جشنواره ملی مشاعره رضوی رتبه نخست این رقابت‌های معتبر را به خود اختصاص داد.

علیرضا سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: کسب مقام نخست جشنواره ملی مشاعره رضوی توسط بانوی هنرمند گناوه‌ای، جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی شهرستان و نشانه حضور مؤثر هنرمندان این منطقه در عرصه‌های ملی است.

وی افزود: کسب مقام برتر توسط بانوی هنرمند « راضیه باقرزاده» در جشنواره ملی مشاعره رضوی، بار دیگر نشان داد هنرمندان شهرستان گناوه با تکیه بر استعداد، دانش و تلاش مستمر می‌توانند در رقابت‌های ملی خوش بدرخشند و افتخارآفرین باشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه ادامه داد: این موفقیت ارزشمند که در سایه ارادت به ساحت مقدس حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و تلاش‌های مستمر این هنرمند به دست آمده است را به ایشان، جامعه ادبی شهرستان و همه دوستداران فرهنگ و هنر تبریک عرض می‌کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: این دوره از جشنواره ملی مشاعره رضوی با هدف ترویج فرهنگ رضوی و پاسداشت ادبیات آیینی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد و شاهد حضور نخبگان و برگزیدگان مشاعره از سراسر کشور بود.

بانوی هنرمند گناوه‌ای مقام نخست جشنواره ملی مشاعره رضوی را کسب کرد

وی افزود: در این رقابت، بانوی هنرمند«راضیه باقرزاده»، نماینده شهرستان گناوه از شهر بندر ریگ، با تسلط بر اشعار کلاسیک، توانمندی در حفظ اشعار و مهارت در حوزه اشعار رضوی، نظر هیئت داوران را جلب کرده و موفق به کسب مقام نخست شد.

سبحانی گفت: جشنواره ملی مشاعره رضوی از رویدادهای مهم فرهنگی کشور است و کسب این عنوان توسط نماینده شهرستان گناوه، گامی مؤثر در معرفی استعدادهای فرهنگی و ادبی منطقه در سطح ملی به شمار می رود.

معرفی ظرفیت‌های فرهنگی گناوه در سطح ملی

سبحانی با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان در رویدادهای ملی بیان کرد: موفقیت‌های این‌چنینی علاوه بر ایجاد انگیزه در میان فعالان فرهنگی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و استعدادهای شهرستان در سطح کشور فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: بدون تردید، موفقیت این بانوی هنرمند می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای جوانان و نوجوانان مستعد این دیار باشد و آنان را به حضور فعال‌تر در حوزه ادبیات و فعالیت‌های فرهنگی ترغیب کند.

کد مطلب 6858168

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