راهیابی ۲۰ نفر به مرحله پایانی جشنواره مشاعره رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با برگزاری مرحله دوم جشنواره مشاعره رضوی در روزهای ۳۱ اردیبهشت و یکم خرداد و بررسی توانمندی شرکت‌کنندگان در مشاعره حروف و مشاعره شتاب، راه‌یابی ۱۲ نفر از رده سنی بالای ۲۶ سال به مرحله نهایی این جشنواره قطعی شد.

وی با بیان اینکه مرحله دوم جشنواره به صورت برخط و با داوری مهرداد افضلی، فرزانه میرزاخانی و رضا طهماسبی از شاعران و فعالان حوزه فرهنگ و ادب انجام شد، تصریح کرد: بر اساس جدول امتیازات، محیا محبی، محمد اسماعیل ریاضت، اصغر فراهانی و میترا خانلرخانی چهار شرکت‌کننده تهرانی هستند که به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند.

فرجی از نجمه و فاطمه نیکنام، راضیه باقرزاده و فاطمه رجبی به عنوان شرکت‌کنندگان بوشهری راه‌یافته به مرحله نهایی جشنواره مشاعره رضوی نام برد و اظهار کرد: سه شرکت‌کننده از چهارمحال و بختیاری به نام‌های لیلا جعفری، حمید برزگر و اسماعیل سپیدکار هم با راه‌یابی به مرحله نهایی، رقابت‌های مشاعره حضوری را در پیش دارند.

رئیس چهاردهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی دیگر شرکت‌کننده راه‌یافته به رقابت‌های حضوری این جشنواره در رده سنی ۲۶ سال به بالا را زهرا معظم عنوان کرد و گفت: این شرکت‌کننده اصفهانی هم با کسب امتیازات لازم توانست به جمع راه‌یافتگان مرحله نهایی بپیوندند.

فرجی در ادامه درباره اسامی برگزیدگان رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال در مرحله دوم هم گفت: حنانه برنا، فاطمه علی نقیان، آرمیتا اظهری، هدی رهنما، هامان فراهانی و فاطمه رجب پور به ترتیب از استان‌های قم، اصفهان، اردبیل، خراسان رضوی، تهران و بوشهر با قرار گرفتن در صدر جدول امتیازات برای حضور در رقابت‌های بخش پایانی جشنواره مشاعره رضوی به شهرکرد دعوت می‌شوند.

وی همچنین به راه‌یابی ستایش صالحی و ستاره حسین‌پور آقایی از شرکت‌کنندگان رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال به مرحله پایانی اشاره و تصریح کرد: این ۲ شرکت‌کننده از چهارمحال و بختیاری موفق شدند با پشت سر گذاشتن رقبا در جمع هشت نفر راه‌یافته این رده سنی قرار گیرند.

فرجی درباره زمان برگزاری مرحله پایانی چهاردهمین جشنواره مشاعره رضوی هم افزود: در آخرین نشست شورای سیاست‌گذاری جشنواره در پنجم خرداد، گفت‌وگو و تبادل نظرهایی در این مورد صورت گرفت که با توجه به فصل امتحانات دانش‌آموزی و دانشجویی و شرایط ناشی از جنگ رمضان، تلاش خواهد شد زمان برگزاری مرحله پایانی جشنواره به شکلی در نظر گرفته شود که راه‌یافتگان به این مرحله با آمادگی کامل به شهرکرد سفر کرده و در رقابت‌های مشاعره حضوری شرکت کنند.

گفتنی است، مرحله دوم جشنواره مشاعره رضوی روزهای ۳۱ اردیبهشت و یکم خرداد به صورت آنلاین و به میزبانی شهرکرد برگزار شد که در مدت بیش از ۱۲ ساعت برگزاری این رقابت‌ها، هیات داوران، توان و تسلط شرکت‌کنندگان را در حوزه ادبی، حافظه شعری، سرعت انتقال ذهن و مهارت اجرا بررسی و امتیازدهی کردند.

چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی از جمله برنامه‌های بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) است که با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» به میزبانی چهارمحال و بختیاری در حال برگزاری است.