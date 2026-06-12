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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

آیین بزرگداشت آیت الله فیاض از سوی رهبر انقلاب در قم برگزار شد

آیین بزرگداشت آیت الله فیاض از سوی رهبر انقلاب در قم برگزار شد

قم- مجلس بزرگداشت آیت الله فیاض از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور جمعی از علما، شخصیت‌های حوزوی و مسئولان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله اسحاق فیاض شامگاه جمعه در مراسمی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

این آیین پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد و جمع گسترده‌ای از علما، فضلای حوزه‌های علمیه و اقشار مختلف مردم در آن حضور یافتند.

در این مراسم، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماری از اعضای مجلس خبرگان رهبری، شخصیت‌های برجسته حوزوی و جمعی از مسئولان استانی نیز شرکت کردند و با حضور خود یاد و خاطره این مرجع برجسته شیعه را گرامی داشتند.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی از اساتید حوزه علمیه قم به ایراد سخن پرداخت و ضمن اشاره به جایگاه علمی و معنوی این مرجع فقید، ابعاد مختلف شخصیت علمی و خدمات دینی وی را مورد توجه قرار داد.

حاضران در این مجلس با حضور در آیین بزرگداشت و قرائت فاتحه، یاد و نام این مرجع تقلید شیعیان را گرامی داشتند و برای علو درجات آن مرحوم دعا کردند.

کد مطلب 6858204

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