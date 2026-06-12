https://mehrnews.com/x3cjst ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۴ کد مطلب 6858307 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۴ تجدید میثاق مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری ارومیه - در این فیلم تصاویری از تداوم حماسه سازی مردم ارومیه را جمعه شب در خیابان می بینید. دریافت 16 MB کد مطلب 6858307 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری آئین سنتی تشت گذاری در اجتماع شبانه مردم آستارا برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در تجمع شبانه زابل برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در دلگان حماسه حضور زابلیها در صد و سومین شب دفاع از انقلاب اجتماع دلگانیها در صد و سومین شب از شهادت قائد امت برچسبها ارومیه بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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