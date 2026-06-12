  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۴

تجدید میثاق مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری

تجدید میثاق مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری

ارومیه - در این فیلم تصاویری از تداوم حماسه سازی مردم ارومیه را جمعه شب در خیابان می بینید.

دریافت 16 MB
کد مطلب 6858307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها