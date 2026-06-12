https://mehrnews.com/x3cjsc ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۱ کد مطلب 6858294 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۱ برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در تجمع شبانه زابل زابل- مردم شهر زابل در تجمع شبانه نماز استغاثه به امام زمان را اقامه کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6858294 کپی شد مطالب مرتبط عاشورا؛ مکتب ماندگار عدالتخواهی و انسانسازی در تاریخ بشر نماز استغاثه به امام زمان(عچ) در تاکستان سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید تجدید میثاق مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری حماسه حضور زابلیها در صد و سومین شب دفاع از انقلاب برچسبها شهرستان زابل استغاثه امام زمان،حضرت مهدی(عج)
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