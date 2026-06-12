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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۱

برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در تجمع شبانه زابل

برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در تجمع شبانه زابل

زابل- مردم شهر زابل در تجمع شبانه نماز استغاثه به امام زمان را اقامه کردند.

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کد مطلب 6858294

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