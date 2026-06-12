https://mehrnews.com/x3cjs5 ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۰ کد مطلب 6858288 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۰ برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در دلگان دلگان- مردم شهر دلگان در تجمع شبانه خود نماز استغاثه به امام زمان را اقامه کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6858288 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع دلگانیها در صد و سومین شب از شهادت قائد امت ضیاءآباد؛ صدوپنجمین حضور مردمی ورق خورد مهرگان همچنان در میدان؛ روایت شب صدوپنجم از همدلی مردم امام جمعه موقت دلگان: حمایت از کشاورزی کلید حل بیکاری در منطقه است میاندوآبیها در صد و چهارمین شبهای اقتدار ملی در خیابان ایستاده اند دانسفهان؛ پژواک همصدایی مردم در شب ۱۰۵ اسفرورین در ایستگاه صدوپنجم؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند تجدید میثاق مردم ارومیه در لبیک به ندای رهبری نماز استغاثه به امام زمان(عچ) در تاکستان برچسبها استغاثه امام زمان،حضرت مهدی(عج) شهرستان دلگان
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