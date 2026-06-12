https://mehrnews.com/x3cjs4 ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۶ کد مطلب 6858287 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۶ اجتماع دلگانیها در صد و سومین شب از شهادت قائد امت دلگان- مردم شهر دلگان در صد و سومین شب از شهادت قائد امت، اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 29 MB کد مطلب 6858287 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه موقت دلگان: حمایت از کشاورزی کلید حل بیکاری در منطقه است برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در دلگان اجتماع دلگانیها در صد و دومین شب از شهادت قائد امت برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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