روایتی از یک سال عشق، داغ و افتخار؛ در سایه مزارهای بهشتی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دقیقا یک سال می‌گذرد، یک سال از روزی که صبح وقتی از خواب بیدار شدیم و کانال های خبری را چک کرده و یا تلویزیون را روشن کردیم، فهمیدیم دشمن متجاوز اسرائیلی در حمله خاک عزیز کشورمان فرماندهان بزرگی چون سردار سلامی، سردار حاجی زاده، سردار باقری را به شهادت رسانده است.

این روزها سالگرد آغاز جنگ ۱۲ روزه است. جنگی که هر چند کوتاه مدت بود ولی عزیزان بی شماری را از ما گرفت و خراسان جنوبی نیز داغدار فرزندان رشیدی چون شهید مهدی زیبا، شهید نادی و شهید یونس نوفرستی شد.

فضای بهشتی قطعه دو گلزار شهدای بیرجند

به مناسبت سالگرد جنگ ۱۲ روزه راهی قطعه ۲ گلزار شهدای بیرجند شدم، حال و هوای عجیبی آنجا حاکم بود و خانواده شهدا بر سر مزار عزیزان خود حضور یافته بودند و به مهمانان خوش آمد می گفتند. صدای مداحی و آهنگ های حماسی به گوش می رسید.

در ابتدا نزد مادر شهید «مهدی زیبا»، جوان شهید دهه هفتادی رفتم و از ایشان خواستم که دقایقی برای ما از فرزند شهیدشان بگویند.

کبری حاجی پور، مادر شهید مهدی زیبا که در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به شهادت رسیده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فرزند من در ۲۵ سالگی به شهادت رسد، هر چند مسیر و راه او زیبا و حق بود ولی داغش تا ابد در دل من باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: پسرم مهدی در هوافضای سپاه و در تهران نزد سردار شهید حاجی زاده خدمت می کرد و در جوار ایشان به شهادت رسید.

مادر شهید زیبا بیان کرد: خاطرم هست صبح آن روز که همسرم می خواست به نانوایی برود، گفت تلویزیون را روشن کن، گفته اند اسرائیل چند نقطه از تهران را زده و فرماندهانی به شهادت رسیده اند و چون کار فرزند من بسیار حساس بود همان موقع احساس کردم برای پسرم اتفاقی افتاده است.

حاجی پور ادامه داد: تا اینکه سه روز بعد از آن روز خبر قطعی شهادت فرزندم را به ما دادند و از او یک فرزند یک سال و سه ماهه به یادگار مانده است.

شهادت خواست فرزندم بود

از مادر شهید می خواهم که بگوید این یک سال بر او چگونه گذشت که جواب داد: تنها چیزی که به من آرامش می دهد این است که خودش شهادت را آرزو می کرد و در مشهد با دوستش عهد بسته بود هر کدام به شهادت رسیدند دیگری را شفاعت کند.

شهید «اسماعیل نادی» از دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه است که مزار او در کنار مزار شهید زیبا و شهید بصیری پور(از شهدای مدافع حرم) است.

فائزه یاری، همسر شهید والامقام اسماعیل نادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روز تلخ شهادت همسرش چنین روایت می‌کند که همسرم در همان اولین روز حمله اسرائیل به ایران در کنار شهید سردار امیرعلی حاجی زاده به شهادت رسید ولی آن روز به من نگفتند که همسرم به شهادت رسیده است.

همسر شهید نادی بیان کرد: اول به من خبر دادند که همسرم مجروح شده است و من وقتی خبر مجروحیت را شنیدم بیهوش شدم و من را به بیمارستان رساندند و واقعاً ساعات و دقایق سختی بر من گذشت.

یاری در ادامه از احساسی که پس از آن روزها داشته می‌گوید: وقتی در بیمارستان به هوش آمدم آقایی بالای سرمن گفت ایشان همسر شهید هستند که در آن لحظه متوجه شدم که همسرم به شهادت رسیده است.

برای من معنای «از دست دادن» همسرم وجود ندارد

وی در پاسخ به این سوال که چگونه با شهادت همسرش کنار آمده است، افزود: اگر بخواهم به شهادت مثل مرگ‌های عادی نگاه کنم، تحملش غیرممکن می‌شود اما وقتی می‌دانم شهدا زنده‌اند و بارها نشانه‌هایی از حضور همسرم را در زندگی‌ام دیده‌ام، آرام می‌شوم.