افشاگری درباره ۱۲۰ آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکا در سراسر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تولسی گابارد، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا که از سمت خود استعفا کرده است از افشای اسناد جدیدی خبر داد و گفت، طرح طولانی مدت دولت این کشور برای تأمین مالی بیش از ۱۲۰ آزمایشگاه بیولوژیکی در بیش از ۳۰ کشور جهان، از جمله آزمایشگاه های واقع در اوکراین افشا شده است.

گابارد در بیانیه‌ای که توسط دفتر مدیر سازمان اطلاعات ملی منتشر شد تاکید کرد، بودجه این آزمایشگاه‌ها از مالیات شهروندان آمریکایی تأمین می شد. برخی از این آزمایشگاه ها بر روی بیماری های خطرناک و بسیار مسری کار می کردند و همچنان می کنند.

وی افزود، اطلاعات مربوط به وجود این آزمایشگاه‌ها، تاریخچه، مکان و ابزارهای تأمین مالی آنها عمداً از مردم آمریکا پنهان شده است. گابارد همچنین مقامات و شخصیت‌های با نفوذ در دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را به انکار وجود این آزمایشگاه ها و زیر سؤال بردن اعتبار کسانی که قبلاً این موضوع را افشا کرده اند متهم کرد.

وی بیان کرد، اسناد اطلاعاتی قبلی هشدار می‌دادند که یکی از آزمایشگاه‌های تحت حمایت آمریکا در اوکراین حاوی بیماری های خطرناکی است و در معرض حملات و جنگ جاری در اوکراین قرار دارد.

گابارد در ۲۲ مه گذشته پس از یک دوره کوتاه مدت در یکی از حساس ترین سمت ها در دولت آمریکا استعفا کرد.