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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۲

رونق مشاغل خانگی در سرخه؛ ۹۳ درصد تسهیلات مصوب جذب شد

رونق مشاغل خانگی در سرخه؛ ۹۳ درصد تسهیلات مصوب جذب شد

سرخه- مدیر جهاد کشاورزی سرخه از جذب دو میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی خبر داد و گفت: ۱۵ نفر با موفقیت تسهیلات دریافت کرده‌اند و ۹۳ درصد اعتبارات معرفی شده به بانک‌ها محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره جهاد کشاورزی سرخه از ارائه تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان در این شهرستان خبر داد و افزود: رویکرد این تسهیلات تقویت اشتغال زایی و حمایت از مشاغل خانگی است.

وی از معرفی ۱۶ نفر متقاضی برای اخذ تسهیلات به بانک های عامل طی سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: ۱۵ نفر موفق به اخذ و دریافت نهایی تسهیلات شدند.

مدیر جهاد کشاورزی سرخه مجموع اعتبارات معرفی شده به بانک ها را سه میلیارد تومان خواند و توضیح داد: از این مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب شده است.

غفوریان از آغاز فصل برداشت گندم طی ۱۳ خرداد ماه خبر داد و اظهار کرد: فصل برداشت تا اواسط تیر ماه ادامه دار خواهد بود که برآورد از ۷۳۰ هکتار تولید ۴۲ هزار و ۸۵۰ تن است.

وی متوسط عملکرد در هر هکتار را ۴.۵ تن برشمرد و ادامه داد: تمرکز گندم سرخه بر دو رقم نارین و سیوند است.

مدیر جهاد کشاورزی سرخه از عملیات مبارزه با آفات سن مادری در ۳۱۰ هکتار و کنترل پوره ۳۸۰ هکتار مزارع گندم شهرستان خبر داد و اضافه کرد: در راستای شناسایی رقم مناسب برای تهیه بذر با کیفیت ۱۱ قلم کاشته شد تا در این پروژه مقایسه رقم مناسب شناسایی شود.

کد مطلب 6858416

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