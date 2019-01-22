سهم سرخه از تسهیلات اشتغال خانگی استان سمنان ۸درصد بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مؤیدی زاده بعدازظهر سهشنبه در نشست شورای اداری سرخه که به میزبانی سالن باران برگزار شد، ضمن بیان اینکه هشت درصد از کل اعتبارات تسهیلات اشتغال مشاغل خانگی استان سمنان به سرخه اختصاصیافته است، تأکید کرد: این میزان رقم نسبتاً خوبی است که امیدواریم شاهد تحول خوب درزمینهٔ مشاغل خانگی باشیم.
وی بابیان اینکه در راستای اعطای تسهیلات درزمینهٔ اشتغالزایی روستایی و خانگی اقدامات خوبی توسط دولت در دست اجرا است، ابراز کرد: خوشبختانه اشتغال خانگی و صنایع کوچک روستایی و خدماتی میتوانند با کمترین هزینه برای افراد شغل ایجاد کنند.
فرماندار سرخه با تأکید بر ضرورت ایجاد مشاغل در شهرستان، تأکید کرد: یکی از مواردی که میتواند به ایجاد ارزشافزوده برای تولیدات درون شهرستان کمک کند، حذف خام فروشی و استفاده از واحدهای توسعه محور است که میتوانند برای جوانان ایجاد اشتغال پایدار کنند.
مؤیدی زاده دمیدن روح نشاط اجتماعی و افزایش انگیزه در بین مردم را دومین اقدام در راستای ارتقای اشتغال و تولید و حرکت روبهجلوی در شهرستان دانست و تأکید کرد: فرهنگ تلاش و کوشش و حرکت روبهجلو در اسلام نیز مورد تأکید قرارگرفته است.
حجتالاسلام مصطفی فاطمی بصیر امامجمعه سرخه نیز در این نشست ضمن ایراد سخنانی کوتاه، گفت: یکی از مطالباتی که مردم از مسئولان دارند، همبستگی و ایجاد یک نوع اتحاد و انسجام در بین آحاد مردم و مدیران جامعه است که در چهلسالگی انقلاب این امر باید بیش از گذشته به چشم بخورد.
وی دیگر مطالبه مردم سرخه را پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور به این شهرستان دانست و بیان کرد: مسئله تامین آب شرب و موسسه گردشگری و توریستی سرخه دو موردی بودند که در این سفر برای سرخه مصوب شدند و ما انتظار داریم که مسئولان این امور را دنبال کنند.
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