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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

۶ رقم نوین انگور در سرخه کشت شد؛ گامی بلند برای زنجیره تولید باکیفیت

۶ رقم نوین انگور در سرخه کشت شد؛ گامی بلند برای زنجیره تولید باکیفیت

سرخه- مدیر جهاد کشاورزی سرخه از کشت چهار هکتار باغ الگویی انگور با شش رقم مدرن مانند کریمسون و ردگلوب در روستای جوین خبر داد و آن را گامی برای افزایش بهره‌وری اقتصادی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان صبح پنجشنبه در بازدید از باغ الگویی انگور در روستای جوین سرخه کشت انگور را گامی راهبردی برای شناسایی ارقام سازگار با اقلیم منطقه برشمرد و افزود: دانستن این موضوع در ارتقا کیفیت تولید موثر است.

وی ادامه داد: در این راستا شش رقم نوین انگور شامل ردگلوب، کریمسون بدون هسته، مون‌دراپ، آتوم رویال، سیاه بدون هسته و ترکمن در روستای جوین کشت شدند.

مدیر جهاد کشاورزی سرخه با تاکید بر اینکه کشت این ارقام میزان سازگاری و ارزیابی عملکرد آن ها را مشخص می کند، توضیح داد: نتایج دقیق فنی و زیست محیطی این ارقام نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

غفوریان سطح زیر کشت ۴.۲ هکتار عنوان کرد و اظهار کرد: با توجه به سازگاری بالا درخت انگور در محیط های مختلف توسعه کشت این محصول در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ایجاد اینگونه باغ ها بستری برای انتقال دانش نوین به کشاورزان و ارتقا بهره وری اقتصادی در منطقه است تا این شهرستان بتواند در زنجیره تولید انگور با کیفیت اثر گذار باشد.

کد مطلب 6850032

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