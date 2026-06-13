انستیتو کانسر تهران به دستگاه پیشرفته «سایبرنایف» مجهز شد

سید حسین صفوی، در گفتگو با خبرگزاری مهر با تأکید بر جایگاه انستیتو کانسر تهران به‌عنوان قطب مرجع درمان، پژوهش و آموزش در کشور اظهار داشت: مواجهه با بیماری سرطان، نیازمند زنجیره‌ای یکپارچه از تجهیزات به‌روز و تخصص بالاست. با توجه به چالش‌های موجود، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی با هدف تسهیل دسترسی عادلانه به خدمات تخصصی و کاهش بار درمانی کشور، تجهیز کامل این مرکز را در اولویت استراتژیک خود قرار داد.



سایبرنایف؛ درمان‌های نوین و دقیق

صفوی در بخش مهمی از سخنان خود، بهره‌گیری از دستگاه «سایبرنایف» را نقطه عطفی در توسعه این مرکز دانست و افزود: استقرار دستگاه سایبرنایف در انستیتو کانسر تهران، گامی بلند در جهت استفاده از درمان‌های رادیوتراپیِ رباتیک و هدفمند است. این تکنولوژی پیشرفته با توانایی تابش دقیق اشعه به تومورها، حداکثر آسیب را به بافت سرطانی وارد کرده و کمترین تأثیر منفی را بر بافت‌های سالم اطراف می‌گذارد. این دستاورد نه تنها کیفیت درمان را به‌طور چشمگیری ارتقا می‌دهد، بلکه با جلوگیری از سفرهای غیرضروری درمانی به خارج از کشور، گامی عملی در راستای عدالت سلامت و صرفه‌جویی ارزی است.



تکمیل زنجیره خدمات از تشخیص تا مراقبت ویژه



رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در ادامه به گستردگی تجهیزات تأمین‌شده اشاره کرد و افزود: تجهیزات ارسالی، تمامی بخش‌های بالینی را پوشش داده تا خلأهای موجود در مسیر درمان برطرف شود. این تجهیزات شامل موارد کلیدی همانند بخش‌های مراقبت ویژه و بستری، تأمین تخت‌های استاندارد، ونتیلاتورهای پیشرفته، سیستم‌های مانیتورینگ علائم حیاتی و سانترال، پمپ‌های سرنگ و سرم، و الکتروشوک برای مدیریت دقیق بیماران بدحال، اتاق عمل فوق‌تخصصی،تجهیز اتاق‌های عمل به ماشین‌های بیهوشی مدرن، تخت‌های جراحی پیشرفته و الکتروکوتر جهت افزایش ایمنی و ظرفیت جراحی‌های پیچیده سرطان، تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی، بهره‌گیری از فناوری‌های تصویربرداری مدرن (رادیولوژی، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی و آندوسکوپی) و تجهیزات آزمایشگاهی اتوماتیک (سل‌کانتر و اتوآنالایزر) که سرعت و دقت تشخیص را به سطح استانداردهای جهانی نزدیک کرده است.



صفوی با تأکید بر اینکه انستیتو کانسر تهران بازوی توانمند علمی کشور است، خاطرنشان کرد: «تجهیز این مرکز فراتر از یک اقدام درمانی است. این تحول، زیرساخت‌های آموزش دستیاران و پژوهشگران حوزه سرطان را نیز تقویت کرده و انستیتو را به کانونی برای رشد دانش تخصصی پزشکی تبدیل می‌کند.»



وی در پایان گفت: هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، تأمین تجهیزات پیشرفته و مورد نیاز مراکز درمانی مرجع را در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت و مدیریت صحیح منابع کشور دنبال می‌کند. انتظار می‌رود با بهره‌برداری از تجهیزات جدید در انستیتو کانسر تهران، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی افزایش یافته و روند تشخیص، درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری انجام شود.