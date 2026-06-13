به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزهپور صبح شنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه استان، اظهار داشت: مجموعه خبری استان یک مجموعه پایهکار و زحمتکش است. در سال گذشته که با بحران آبی و چهار سال خشکسالی بیسابقه مواجه بودیم، اگر همراهی شما نبود، چالشهای بسیار بیشتری ایجاد میشد.
وی با اشاره به شرایط بحرانی منابع آبی افزود: در سال گذشته تمام آبهای سطحی و سدهای اصلی استان از جمله سد استقلال، سد سرنی و سدهای شمیل و نیان کاملاً خشک شدند و عملاً قطرهای آب از منابع سطحی دریافت نمیکردیم، به گونهای که پشت سدها قابلیت فوتبال بازی کردن داشت. اما با تلاش شبانهروزی همکاران در حوزه اجرایی، توزیع آب و خدماترسانی، تابستان سختی را بدون مشکل تأمین آب پشت سر گذاشتیم.
گرمایش جهانی و کاهش ۳۵ میلیمتری بارش در کشور
حمزهپور یکی از چالشهای اصلی را تغییر اقلیم و گرمایش زمین دانست و تصریح کرد: میانگین بارشهای کشور از ۲۵۰ میلیمتر به ۲۱۵ میلیمتر کاهش یافته است. این موضوع باعث افزایش دما، تبخیر سریع منابع آبی و فشار مضاعف بر سفرههای آب زیرزمینی و سطحی شده است. این معضل فقط مختص ایران نیست، اما با توجه به اینکه میانگین بارش ایران یک سوم میانگین جهانی (۸۵۰ میلیمتر) است، آسیبپذیری ما بسیار بیشتر است.
هشدار درباره برداشت بیرویه در کشاورزی
مدیرعامل آبفای هرمزگان با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، گفت: برداشتهای بیحد و حصر از دشتهای حاصلخیز استان، این منابع را به مرحله بحرانی رسانده است. متأسفانه در برخی مناطق مانند دشت ایسین، کشاورزان بدون استفاده از روشهای نوین آبیاری، مبادرت به کشتهای پرآببر مانند گوجهفرنگی میکنند و حتی گاهی چاههای آب شیرینکن حفر میکنند که وضعیت را بحرانیتر کرده است.
چالشهای شیرینسازی و انتقال آب
وی در پاسخ به گلایههای مردمی درباره استفاده از آب دریا گفت: شیرینسازی آب دریا هزینههای سرسامآوری دارد و باید از صرفه اقتصادی و توجیه فنی مهندسی برخوردار باشد. متأسفانه محدودیتهای اعتباری اجازه نمیدهد در هر نقطهای این کار انجام شود.
حمزهپور با اشاره به هزینه بالای تولید آب شیرینکرده یادآور شد: هر مترمکعب آب شیرینشده نزدیک ۱۰۰ هزار تومان برای شرکت تمام میشود. در حال حاضر آب شهرهایی مانند بستک، پارسیان و بندرلنگه از فاصله ۷۰۰ کیلومتری و از سد کوثر تأمین میشود. این یعنی ارزش صرفهجویی بسیار بالاست.
۱۴ جزیره، ۲۰۰۰ روستا و ۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق
مدیرعامل آبفای هرمزگان با اشاره به گستردگی وظایف این شرکت گفت: هرمزگان دارای ۱۴ جزیره و قریب به ۲ هزار روستا و شهر است و تمام وظیفه تأمین و توزیع آب شرب بر عهده ماست. متأسفانه در حال حاضر نزدیک به ۲ همت (دو هزار میلیارد تومان) مطالبات معوقه از مشترکین داریم.
وی تأکید کرد: برخی مردم و حتی ادارات تصور میکنند هزینه آب را دولت پرداخت میکند، در حالی که اینطور نیست. درآمد شرکت آبفا کاملاً وابسته به پرداخت قبوض مشترکین است. اگر این پرداختیها به موقع انجام نشود، توان خرید تجهیزات، لوله، پمپ و اتصالات را نداریم و همین موضوع منجر به تأخیر در رفع شکستگیها و افت فشار آب میشود.
خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تجهیزات
حمزهپور با اشاره به خودکفایی داخلی در تولید تجهیزات افزود: به جز قطعات برخی آبشیرینکنها، ۱۰۰ درصد لوله، اتصالات، پمپ و تجهیزات بهداشتی توسط صنایع داخلی تأمین میشود، اما مشکل اصلی تأمین مالی برای خرید آنهاست.
وی در پایان با اشاره به تلاشهای شبانهروزی کارگران و کارشناسان این شرکت گفت: در حالی که برخی ادارات ۵۰ درصد دورکاری داشتند، مجموعه آبفای هرمزگان در ایام جنگ و بمباران هم ۱۰۰ درصد در صحنه حضور داشت. از کارگرانی که در گرمای ۴۵ درجه و زیر آفتاب سوزان، بدون درخت و سایه، لولهکشی و مخزنسازی میکنند، انتظار داریم حقوق حداقلی آنها به موقع پرداخت شود. با یک یا دو بارش مشکل آب حل نمیشود؛ ما در استانی گرم و خشک زندگی میکنیم که ۵۰ درصد آن ذاتاً بدون آب شیرین زیرزمینی است و راهی جز صرفهجویی و پرداخت به موقع هزینه مصرف نداریم.
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