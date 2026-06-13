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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

هم اندیشی ذاکران و واعظان حسینی در آستانه ماه محرم

هم اندیشی ذاکران و واعظان حسینی در آستانه ماه محرم

شست بزرگ هم‌اندیشی ذاکران و واعظان شاخص اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با عنوان «منادیان عاشورایی» به میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ماه محرم‌الحرام و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نشست بزرگ هم‌اندیشی ذاکران و واعظان شاخص اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با عنوان «منادیان عاشورایی» به میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

این رویداد رسانه‌ای با هدف تعامل و تبادل نظر نخبگان منبر و ستایشگری پیرامون محورهای فرهنگی و تبلیغی محرم پیش‌رو، با حضور مسئولان عالی‌رتبه کشوری، فرهنگی و مذهبی برگزار خواهد شد.

این نشست امروز شنبه ۲۳ خردادماه با میزبانی حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام عادل معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در هتل ارم تهران برگزار می شود.

کد مطلب 6858461
سیده فاطمه سادات کیایی

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