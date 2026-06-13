به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «منادیان عاشورایی» با حضور جمعی از مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، برگزار شد.

حجت‌الاسلام خاموشی در این مراسم با اشاره به فراز و نشیب‌های تاریخی ایران و تجربه‌های تلخ گذشته، به برخی قراردادهای تاریخی همچون گلستان، ترکمنچای، هرات و بحرین اشاره کرد و بر ضرورت شناخت دقیق تاریخ برای جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته تأکید کرد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های عظیم طبیعی و انسانی برخوردار است، اظهار داشت: بهره‌گیری صحیح از منابع و ظرفیت‌های ملی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و اقتدار کشور باشد. وی با اشاره به حوزه‌هایی همچون امنیت غذایی، کشاورزی، اقتصاد دریایی، انرژی و توسعه علمی، برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در این عرصه‌ها را از ضرورت‌های مهم برای آینده کشور دانست.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا سرشار از آموزه‌هایی همچون صبر، ایستادگی و امید است، گفت: این فرهنگ می‌تواند راهنمای جامعه در عبور از دشواری‌ها و چالش‌ها باشد و روحیه همبستگی و مقاومت را در میان مردم تقویت کند.

حجت‌الاسلام خاموشی همچنین با اشاره به آموزه‌های قرآنی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ» و این وعده الهی نشان می‌دهد که صبر و استقامت، زمینه‌ساز پیروزی و عبور از دشواری‌ها خواهد بود.

همایش «منادیان عاشورایی» با حضور مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) و جمعی از مسئولان فرهنگی و مذهبی برگزار شد و در آن بر نقش مداحان در ترویج فرهنگ عاشورا و معارف اهل‌بیت(ع) تأکید شد.