سجاد گنج زاده در آستانه اعزام تیم ملی کاراته ایران به مسابقات قهرمانی آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت تیم ملی پرداخت و گفت: اردوهای بسیار خوب و با کیفیتی را پشت سر گذاشتیم. در هفته پایانی تمرینات که متصل به اعزام است، فشار برنامه هایی تمرینی کاهش یافته است. خدا را شکر اعضای تیم جملگی در شرایط خوبی هستند، اعضای تیم با همدلی و یکدلی بالا به لحاظ روانی آماده حضور در مسابقات هستند و ان شاالله خدا کمک کند نتیجه مناسبی کسب کنیم.



وی در مورد ترکیب تیم ملی گفت: در دو وزن ۶۰ و ۶۷ کیلوگرم نفرات جدیدی با عبور از انتخابی ها به ترکیب تیم ملی رسیده‌اند و اولین حضور خود در مسابقات قهرمانی آسیا را تجربه می کنند. در سایر اوزان نفرات با تجربه ای به ترکیب تیم ملی رسیده اند. برخی از آنها از رده های سنی پایه حضور در تیم ملی را تجربه کرده اند. بازیکنان قدیمی تر مثل بهمن عسگری که کاپیتان تیم ملی است هم داریم. به نوعی ترکیبی از جوانی و تجربه را در تیم ملی داریم.



گنج زاده در خصوص آنالیز رقبای کاراته کاهای کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: قبل از هر چیز تمرکز ما روی بهبود وضعیت بدنی و عملکرد فنی اعضای تیم خودمان است. چرا که اولویت آنها هستند. جلسات متعددی در اردو داشتیم با حضور کاراته کاها رقبای آنها را بررسی و آنالیز کردیم. ساعت ها فیلم مسابقات را تماشا کردیم و بدون شک بعد از قرعه کشی و مشخص شدن جدول مسابقات می توانیم از این آنالیزها بهتر بهره ببریم.



وی در خصوص تاثیر نتایج کاراته کاها در اندونزی برای حضور در بازیهای آسیای ناگویا گفت: بدون شک عملکرد تک تک نفرات تیم در مسابقات قهرمانی آسیا روی انتخاب برای حضور در ناگویا تاثیر گذار است. در واقع این رقابت ها فرصتی است تا کاراته کاها خود را به کادر فنی تحمیل کنند. برای حضور در ناگویا سه وزن سهمیه در کومیته داریم که می بایست از میان شش وزن اصلی انتخاب کنیم. این نتکه مهم برای انتخاب نهایی را نیز اشاره کنم که در کنار نتایج کاراته کاها، به جدول مسابقات و ترکیب سایر رقبا در بازیهای آسیایی نیز توجه خواهیم داشت.



سرمربی تیم ملی با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در فاصله مناسبی تا بازیهای آسیایی ناگویا گفت: بعد از این بازیها، رقابت های تیمی قهرمانی جهان را نیز پیش رو داریم. برای حضور در این مسابقات یک دوره انتخابی برگزار خواهد شد تا از بین نفرات مدعی، هشت کاراته کا را به فدراسیون جهانی معرفی کنیم. خوشبختانه مسابقات قهرمانی آسیا در زمان بسیار خوبی برگزار می شود. ما این موضوع را به فال نیک می گیریم. اندونزی میدانی است که کاراته کاها باید توانایی های خود را برای حضور در هر دو میدان مهم پیش رو ثابت کنند.



گنج زاده ادامه داد: فرصت زیادی برای اعلام اسامی به کمیته ملی المپیک نداریم. آخرین مهلت ما برای معرفی نفرات پایان رقابت های قهرمانی آسیاست و باید تا آن زمان نام سه کاراته کای خود را اعلام کنیم. مگر آنکه فدراسیون رایزنی کند و مهلت بیشتری بگیریم.



سرمربی تیم ملی در پایان گفت: تک تک این ثانیه ها از انتخابی ها تا تمرینات اردویی و مبارزه روی تاتامی جهانی و آسیایی را لمس کرده ام. سعی می کنم نکاتی که می تواند کمک کند در اختیار کاراته کاها قرار دهم. البته نفرات تیم با تجربه هم درترکیب تیم هستند که در این راه به ما کمک می کنند. پارامتر مهمی که اینجا داریم این موضوع است که بازیهای آسیایی و قهرمانی جهان بزرگترین انگیزه است تا کاراته کاها در مسابقات قهرمانی آسیا عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند.



بیست و دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ خردادماه به میزبانی اندونزی در جزیره بالی برگزار خواهد شد.