به گزارش خبرنگار مهر، جواد حیدری صبح شنبه در دومین نشست هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان بوشهر که با حضور رؤسای هیئتهای شهرستانی، مربیان، قهرمانان و جمعی از مسئولان محلی در شهرستان دیر برگزار شد اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت های بسیار بزرگی در این رشته ورزشی است.
وی از تدوین برنامههای فرهنگی و ورزشی ششماهه نخست سال در رشته کونگفو و هنرهای رزمی خبر داد و اضافه کرد: از دیگر اولویت های ما در این نشست تعیین تقویم مسابقات بانوان و ردههای پایه بود.
حیدری بیان کرد: در این نشست مقرر شد مسابقات بانوان در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در پایان خردادماه برگزار شود.
وی ادامه داد: همچنین برنامهریزی برای دو میزبانی مهم شامل مسابقات فدراسیونی کونگفو و رقابتهای انجمن نیو کونگفو در دستور کار هیئت استان قرار گرفت.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، استان بوشهر در نیمه دوم سال میزبان مسابقات فدراسیون کونگفو در پنج رده سنی بخش بانوان خواهد بود؛ میزبانی که به گفته مسئولان، میتواند جایگاه بوشهر را در ورزشهای رزمی کشور تقویت کند.
در بخش دیگری از این نشست، از جواد عظیمی رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی شهرستان دیر و مربی برتر سال فدراسیون کونگفو، همچنین از مسئولان، اعضای شورای شهر آبدان، شهردار و قهرمانان این رشته تجلیل شد.
این جلسه با حضور جواد حیدری رئیس هیئت کونگفو استان بوشهر، بنافی رئیس انجمن کونگفو توآ، رؤسای هیئتهای شهرستانی، امام جمعه، بخشدار، شهردار، اعضای شورای شهر آبدان و مسئول اداره ورزش این شهر برگزار شد.
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