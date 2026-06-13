سالاری: دشمن به دنبال تضعیف اراده و باورهای دینی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی صبح شنبه در مراسم سالگرد شهید نادی از شهدای جنگ ۱۲ روزه با اشاره به جایگاه ویژه شهدا در آیات و روایات اظهار کرد: قرآن کریم و کلام اهلبیت(ع) جایگاه ممتازی برای شهدا ترسیم کردهاند و شهیدان به مقام قرب الهی و «عند ربهم یرزقون» نائل میشوند.
وی با بیان اینکه بهشت دارای درجات مختلف است، افزود: شهدا به مرتبهای دست مییابند که در پیشگاه خداوند متعال جایگاهی ویژه دارند و بنا به فرمایشی از پیامبر اکرم(ص)، بالاتر از هر نیکی، نیکی دیگری وجود دارد تا زمانی که انسان در راه خدا به شهادت برسد و پس از آن، نیکی برتری وجود ندارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به حدیثی قدسی درباره خانواده شهدا، گفت: خداوند خود را جایگزین شهید در خانواده او معرفی کرده و این نشاندهنده عظمت مقام شهادت و عنایت ویژه پروردگار به خانوادههای شهدا است.
حجتالاسلام سالاری اظهار کرد: شهدا با اشک، معنویت، ارتباط با خدا و سبک زندگی شهیدانه به این مقام دست یافتهاند و همانگونه که شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید میکرد، باید شهیدگونه زندگی کرد تا به مقام شهادت رسید.
وی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و معنوی شهید اسماعیل نادی، افزود: انس با شهدا، محبت به اهلبیت(ع) و تلاش برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت از ویژگیهای برجسته این شهید بود و خداوند بندگان خاص خود را گلچین میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا اظهار کرد: همه مردم به اندازه توان خود میتوانند در مسیر آرمانهای شهدا نقشآفرینی کنند و حضور در عرصههای مختلف و حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی، ادامه همان مسیر نورانی است.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم گفت: امروز دشمن علاوه بر جنگ نظامی، درصدد تضعیف اراده و باورهای دینی مردم است و باید پدافند معرفتی و دینی جامعه را تقویت کرد.
وی با بیان اینکه حفظ عفاف، غیرت و پایبندی به ارزشهای دینی، ادامه راه شهدا است، افزود: امیرالمؤمنین(ع) فرمودهاند: پاداش انسان پاکدامنی که توان گناه دارد اما از آن دوری میکند، کمتر از اجر شهید نیست و این نشاندهنده اهمیت مجاهدت در عرصه اخلاق و معنویت است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: شهدا برای دین، ولایت و عزت کشور جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه همگان است که سنگر دینداری، ایمان و ارزشهای اسلامی را حفظ کنند.
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